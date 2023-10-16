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Ekonomi Tunç Şatıroğlu altının çıkacağına dair uyardı! Gram altın borcu olanlar, savaşın maliyetini dikkate alabiliriz!
Ekonomi

Tunç Şatıroğlu altının çıkacağına dair uyardı! Gram altın borcu olanlar, savaşın maliyetini dikkate alabiliriz!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 22:41:00 - 2023-10-16 22:57:22
Tunç Şatıroğlu altının çıkacağına dair uyardı! Gram altın borcu olanlar, savaşın maliyetini dikkate alabiliriz!

Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Öte yandan altın, dolar, euro ve gümüşün savaş sonrası performansı merak içerisinde bekleniyor. Ünlü Ekonomist Tunç altında yorum yaparak önlem alabiliriz diyerek uyarısını açıkaldı.

Piyasalardaki rekabetin altın fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendiren ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, altın piyasasına yönelik dikkat çekici bir değerlendirme sundu. Şatıroğlu'na göre, altın fiyatlarının geleceği konusunda 1 yıl sürecek bir yükseliş potansiyeli bulunuyor.

Piyasalardaki rekabetin altın fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendiren ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, altın piyasasına yönelik dikkat çekici bir değerlendirme sundu. Şatıroğlu’na göre, altın fiyatlarının geleceği konusunda 1 yıl sürecek bir yükseliş potansiyeli bulunuyor.

Tunç Şatıroğlu, bu değerlendirmesini mevcut küresel ekonomik belirsizliklerin altın talebini artırabileceği ve bu nedenle altın fiyatlarının yukarı yönlü bir eğilim gösterebileceği görüşüne dayandırdı. Ancak, ekonomi ve finans piyasaları karmaşık ve birçok faktör altın fiyatlarını etkileyebilir. Bu nedenle yatırım yapmadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmak önemlidir. Şatıroğlu’nun bu değerlendirmesi, yatırım kararlarını vermeden önce ışık olacak nitelikte.

Piyasalar, İsrail-Filistin savaşının gölgesinde yeni bir haftaya başlarken, savaşın etkisi nedeniyle yatırımcılar arasında belirsizlik hakim. Bu kritik sürecin nasıl sonuçlanacağı pek kestirilemiyor. Ancak, ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu’nun piyasaların bu dönemi nasıl değerlendireceğine dair yaptığı değerlendirmeler oldukça dikkat çekici.

Şatıroğlu, özellikle altın piyasasına dair tespitleriyle dikkat çekiyor. Bu nedenle, İsrail-Filistin savaşı gibi jeopolitik olaylar altın talebini artırabilir ve bu da altın fiyatlarını yukarı çekebilir.
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Tunç Şatıroğlu, savaşın piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirirken önemli görüşler sundu. Savaşın piyasalarda farklı yorumlara yol açtığını belirten Şatıroğlu, savaşın uzun süreceğine dair bir izlenimde bulundu. Şatıroğlu ayrıca piyasalarda etkinin belirgin olduğuna işaret ediyor ve savaşın ciddi bir maliyeti olduğunu, özellikle Rusya’nın bu maliyeti karşılamak zorunda kaldığını vurguluyor.

TÜRKİYE’DE ALTIN BEKLENTİSİ

Tunç Şatıroğlu’nun Türkiye için yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’nin elindeki fırsatları değerlendirme konusunda bir irade eksikliğine dikkat çekiyor. Batı dünyasının giderek daha fazla birleştiğini ve Türkiye’nin bu birliğin bir parçası olma potansiyeli olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin yatırım çekme potansiyeli için zemin hazırlaması gerektiğini vurgulayan Şatıroğlu, dışarıdan kaynak bulmanın artık zor olduğunu öne sürdü. Özellikle Körfez ülkelerinin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve bu nedenle Türkiye’nin bu kaynaklardan destek beklememesi gerektiğini ifade etti.

Tunç Şatıroğlu’nun altın piyasasıyla ilgili tespitlerine göre, savaşın altın fiyatları üzerindeki etkisi, özellikle beklenen bir yükselişi hızlandırmış gibi görünüyor. Ekim ayının ortasından itibaren altın fiyatlarında yükseliş bekleniyordu ve bu beklenti savaşla bir ilgisi olmayan başka faktörlere dayanıyordu. Ancak savaş, bu yükselişi hızlandırmış gibi görünüyor. paraanaliz'e göre: Yine de Şatıroğlu, altın piyasasında bir geri çekilmenin mümkün olduğunu belirtirken kasım ayından sonra yükselişin tekrar başlayacağını ve yaklaşık bir yıl boyunca devam edebileceğini söylüyor.

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