  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İBB şimdi de on binlerce ihtiyaç sahibine yardımı kesti!
Oğlunun terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyen baba savcılığa başvurdu
8 çeşit üzümde beklentiler büyük!
Merkez Bankası'ndan önemli hamle!
Yaşam Tunahan Hazretleri rahmetle anılıyor
Yaşam

Tunahan Hazretleri rahmetle anılıyor

Bütün hayatını Kur’an’a adayan ve İslam için verdiği mücadeleyle gönüllerde taht kuran Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, ebedi aleme göçüşünün 62. sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 10:36:00 -
Tunahan Hazretleri rahmetle anılıyor

 Muzaffer Fatih Kumral  İstanbul 

Bütün hayatını İslam’a adayan ve verdiği mücadeleyle gönüllerde taht kuran Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, ebedi aleme göçüşünün 62. Sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor. 1888’de Silistre’de doğan Tunahan Hazretleri, Süleymaniye Camii medreselerinden Medresetü’l-Mütehassisîn’in tefsir ve hadis kısmına devam etti.

Uzun müddet İstanbul’un önemli camilerinde halka vaaz eden büyük alim, 16 Eylül 1959’da Kısıklı’daki evinde vefat etti. Ömrü zorluklarla geçen Kur’an aşığı Tunahan Hazretleri, 1939 yılında ilim ve irşad vazifesini çekemeyenler tarafından ihbar edilerek ilk defa tutuklandı.

Yapılan tüm baskılara ve takibatlara rağmen, ilim öğretmeye devam etti. Vaizlik maaşını talebelere vererek yüzlerce kişiyi okutup, ilim adamı olarak yetişmesini sağladı. 1944 yılında ikinci defa tutuklanarak işkenceye tâbi tutuldu. Vaizlik belgesi, o günkü hükümet tarafından, 1946 yılında resmen elinden alındı. 1949’da Kur’ân kurslarının açılmasına sınırlı da olsa müsaade eden kanun yürürlüğe girince, Süleyman Efendi’nin ilim öğretme faaliyeti bir nebze rahatladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şahika

Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun kabri nur ile dolsun.. Ona bu zulümleri yapanların da azapları, ateşleri bol olsun...
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay