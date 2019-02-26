Tuna: "Yumuktepe höyüğünü turizme kazandıracağız”

Cumhur İttifakının Mersin Büyükşehir Belediye Başkan AdayıHamit Tuna, 9 bin yıllık tarihi geçmişi ile ketin ulusal ve uluslararası öneme sahipbir kültür mirası olan Yumuktepe höyüğünü, turizme kazandıracaklarını söyledi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında, Korukent Mahallesi’nde bulunan OtoGalericiler Sitesi esnafını ziyaret etti, Mustafa Kemal, Mithat Toroğlu, Tozkoparan,Gözne ve Ayvagediği mahallerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu, BekirdeMahallesi’nde de seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Mersin’i karış karış gezdiklerini, kentin her noktasını bildiklerini ve vatandaşlarınkendilerine ilettiği sorunların da ilçe, büyükşehir ve hükümet üçgeninde takipçisiolacaklarına dikkat çeken Tuna, tarım, sanayi, lojistik, turizm, sanat ve sporalanında yapacakları yatırımların yanı sıra ulaşımdan alt yapıya kadar birçokalanda çözüm bekleyen tüm sorunlar için projeler hazırladıklarını söyledi. Cumhur İttifakına destek isteyen Tuna, “Birleşerek güçleneceğiz, üreterekzenginleştireceğiz. Biz birleştik, güçlendik. 31 Mart’tan sonra da projelerimizlekentimizi daha da büyüteceğiz” dedi.

Büyükşehir ölçeğinde planladıkları bağlantı yollarıyla Oto Galericiler Sitesi’ninalbenisini daha da arttıracakların söyleyen Tuna, "Böyle güzel bir projeye imzaatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhur İttifakının adayı olmamız büyük biravantaj. 31 Mart’tan sonra inşallah en kısa zamanda Şehir Hastanesi ile OtoGalericiler Sitesi’nin çıkış noktasına en az 25 metre en kesintisinde yol bağlantısıyapacağız. Buranın albenisi daha da fazla olacak. Vatandaşlarımız otobandanMezitli, Tarsus, Erdemli ve Yenişehir’de çıkmak suretiyle buraya en kısa zamandaulaşabilecekler. Aynı zamanda dikine otoban bağlantı yollarının sayısınıarttıracağız” ifadelerini kullandı.

“Yumuktepe höyüğünü turizme kazandıracağız”

Mustafa Kemal Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle buluşan Tuna, projelerinipaylaştı. Tuna, Toroslar ilçe sınırları içerisinde Alsancak Mahallesi’nde bulunan ve

9 bin yıllık tarihi geçmişi ile ketin ulusal ve uluslararası öneme sahip bir kültürmirası olan Yumuktepe höyüğünü, turizme kazandıracaklarının bilgisini verdi. Tuna, “Kültür mirasımız olan Yumuktepe höyüğünün etrafını geniş tutmak suretiyle rekreasyon ile bezeyip orayı çekim alanı yapacağız. Kurvaziyer gemileriyle gelen turistler en yakın planda olan kültür değerlerini ziyaret ediyorlar. Allah nasip ederse kurvaziyer gemilerinin gelişini sağlayacağız ve Yumuktepe höyüğünü öneçıkartacağız” şeklinde konuştu.

“Yaylalarımızda alt yapı sorununu çözeceğiz”

Gözne ve Ayvagediği mahallerinde vatandaşlarla buluşan Tuna, yayla ve ekoturizmi çalışmalarını büyükşehir ölçeğinde daha da büyüterek devamettireceklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti; "Toroslar Belediyesi olarak ençok ruhsat veren belediyeyiz. Yazın yaylalarımızda ekstra 250 bin nüfusa hizmetveriyoruz. Birçok hemşehrimiz Toroslar bölgesinin dışında ikamet ediyorlar.Yaylalarımızdaki eksiklikleri elimizden geldiğince gidermeye çalıştık. Hiç sıkıntıdankaçmadık. Sıkıntının üzerine gittik. İnşallah alt yapıyı bitirmek nasip olur. Bubölgenin en temel hakkı olan su ihtiyacını gidereceğiz. Alt yapıyla ilgilitopografyaya uygun. Ayvagediği’nden cazibeyle buradan Gözne’den aşağıdanözellikle Musalı üstündeki noktada bir arıtma tesisi yapmak suretiyle Gözne, Bekiralanı, Kepirli, Darısekisi mahallelerimizin ihtiyacını görecek şekildeprojelendirmesini yapacağız. Alt yapı eksikliğinden dolayı sinekle mücadeledekisarfiyat 4 katı. Eğer alt yapı bitirilirse sinekle mücadele konusundaki harcananbedel çok küçülür. Çünkü her evin yanında bir fosseptik var. Bu fosseptiklerdeaçık var ise sineğin en istediği pozisyon budur. Onun için inşallah bu durumadüşürmeyeceğiz. Larva mücadelesi bugünlerde yapılıyor. Doğru zamanda yaparakgelecekte daha az sarfiyatla ilaç kullanacağız.”