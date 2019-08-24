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Tuna: Çok kötü, bunu değiştireceğim

Göztepe Teknik Direktörü Tuna, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:54
Tuna: Çok kötü, bunu değiştireceğim

Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Tamer Tuna, "Oyunu maçtan önce okuyoruz. Beşiktaş'la karşılaşıp, bugün gerçekleştirmek istediklerimizi yapamamak çok kötü. Özellikle bu kadar açık veren bir Beşiktaş varken, istediklerimizi yapamamak kötü oldu. Tabii ki kazandı Beşiktaş, tebrik ediyoruz. Pas ayakları yüksek. Savunmamız arasında topla buluşup oraya oynayacaklarını biliyorduk. Topu kaptığımızda topla çıkışlarda iyi atak yapabilirdik ama maalesef goller... Borges'i bu yüzden oynattık ama olmadı. İçeri girip taktik değişiklikleri yaptık ama ikinci gol de kendi hatamızdan kaynaklandı." dedi.

Tamer Tuna sözlerini, "Geçen yıldan kalan bir hafıza var bizde. Göreve geldiğimden sonraki dönemde çok değiştirmeye çalıştım. Beşiktaş'ın pas geçişlerine izin vermedik. Bu oyuna karşı yapamadıklarımıza üzülüyorum." ifadeleriyle sürdürdü.

Oyunu değiştirmek istediğini vurgulayan Tuna, "Oldukça eksiğiz, bu aslında tespit ettiğimiz, geçen sezonu bitirdiğimizde değerlendirdiğimiz konulardandı. Geçen sezon büyük tecrübe yaşadık son beş hafta. Oyuna değil de oyuncuya takıldığımız maçlar bize dezavantaj oluşturuyor. Oyuncuyu değiştiremeyeceğimize göre oyunu değiştirebiliriz. Bunu da değiştireceğim." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:54
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