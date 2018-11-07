Tuna 'Aday olacak mısınız' sorusuna cevap verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, A Haber'de katıldığı programda 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin 'Aday olacak mısınız?' sorusuna, "Siz herhalde bu soruyu yanlış yere soruyorsunuz. Aday tespitini ben yapmıyorum. Sayın genel başkanımız ve yetkili kurullar en doğru adayı seçeceklerine benim şüphem yok. Aday olunmaz, aday gösterilmez. Ben aday oluyorum demenin de bir faydası yok. Bütün partilerde olduğu gibi seçim çevrelerinde seçimi kazanacaklarına inanılan kişiler aday gösterilir. Bizim partimizin kuruları da en güzel kararı verecektir." sözleriyle cevap verdi.