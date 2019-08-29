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TÜMSİAD Başkanı Gümüş’ten Zafer Bayramı mesajı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, Türk milletinin söz konusu vatan olunca hangi şartta olursa olsun canını seve seve feda edebileceğini söyledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
TÜMSİAD Başkanı Gümüş’ten Zafer Bayramı mesajı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, Türk milletinin söz konusu vatan olunca hangi şartta olursa olsun canını seve seve feda edebileceğini söyledi.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, Türk tarihinin her anı destansı kahramanlıklarla dünyaya örnek olduğunu dile getirdi.


Türk milletinin vatanı, birliği ve beraberliği söz konusu olduğunda canını seve seve feda edebildiğini vurgulayan Serçe, şunları kaydetti:


“Çok geriye gitmeden 3 yıl önce 15 Temmuz’da da tüm dünyaya gösterdik ki, her Türk, onuru, bağımsızlığı, her köşesi atalarının kanıyla sulanmış toprağı, bayrağı, milletinin bölünmez birliği için bütün varlığıyla mücadele edebilecek yüksek bir karaktere sahiptir. 30 Ağustos Zafer Bayramı iç ve dış güçlerin her türlü saldırılarına uğradığımız bu günlerde de birlikteliğimizi artıracaktır. Bu anlamlı zaferin yıldönümünde vatanımızın bütünlüğü, Türk Milletinin bağımsızlığı ve geleceği uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
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