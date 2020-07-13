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Aktüel

Tümgeneral Hacı İlbaş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan‘ı makamında ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-07-13 16:51:49 -
Tümgeneral Hacı İlbaş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan‘ı makamında ziyaret etti

TUNCELİ (AA) - Van Aşayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan‘ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tümgeneral Hacı İlbaş, göreve yeni başlayan Vali Özkan'ı makamında ziyaret edip "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Özkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek makamında bir süre sohbet ettiği Tümgeneral İlbaş'a ziyareti için teşekkür etti.

Ziyarette bölgede görev yapan bazı birliklerin komutanları da hazır bulundu.

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