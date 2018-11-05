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Tümer Metin'den Burak Yılmaz'a çok sert sözler: Bir yüzün kızarmaz mı ya?

Spor yorumcusu Tümer Metin, Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz'ın Bursaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkiyi sert bir dille eleştirdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 02:44
Tümer Metin'den Burak Yılmaz'a çok sert sözler: Bir yüzün kızarmaz mı ya?

Tümer Metin, beIN FC programında, Burak Yılmaz'ın Bursaspor maçında oyundan alınmasına çok sert tepki gösterdi.

''ÜNAL HOCA AYIP DEĞİL Mİ YA?''

Tümer Metin, ''Ben soruyorum arkadaşa. Hep oynama isteğin. Bunu öyle güzel açıklarsın ki şimdi; 'Oyundan çıkmak istemiyordum. Oyunda kalmak istiyorum. Gol krallığı yarışında iddialı olmak istiyorum...' Hep iddialısın. Hep istiyorum. Kabul. Ama arkadaş bir yanındakini düşünürsün ya. Oyuna giren arkadaşını düşünürsün. Bir yüzün kızarmaz mı ya? Sevgili Ünal hocaya ayıp değil mi? Bunu insan yapabilir. Hepimizin oyundan çıkarken kötü hissetiği anlar oldu. Zaten bir sürtüşme var. Önceden gelen, yazılan, çizilen. Zaten elektrikli ortam. Zaten barışmıyor Burada sadece ''beni'' düşünemezsin ya. Bir insanın bakış açısı sadece 'ben' üzerinden gidiyorsa orada bir dursun arkadaş. Mahkumsun hata yapmaya devamlı'' diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 02:44
  1. Tümer Metin
  2. Burak Yılmaz
  3. Trabzonspor
  4. Bursaspor

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