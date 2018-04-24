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Tümer Metin'den bomba yorum: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da men edin!

Spor yorumcusu Tümer Metin, olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisini yorumladı.

24 Nisan 2018 Salı 11:57
Tümer Metin'den bomba yorum: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da men edin!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun çarşamba günü açıklayacağı karar öncesi son sürat devam eden Fenerbahçe Beşiktaş maçı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce iki camiada da futbol oynayan ünlü yorumcu Tümer Metin’den flaş bir çağrdı geldi.

İki takımın da kupadan men edilmesi gerektiğini ifade eden Metin, “Bu işin çözümü belli. Beşiktaş mağdurum diyor, Fenerbahçe mağdurum diyor. TFF’nin yapması gereken tek şey var; Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı da men edeceksin, kupayı da Akhisar’a vereceksin. Bu işin çözümü bu” dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:57
  1. Tümer Metin
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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