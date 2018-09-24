Tümer Metin'den bomba Soldado iddiası!
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı kadrosuna alınmayan UEFA'ya verilen takım listesinde de kendine yer bulamayan Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Soldado için bomba bir iddia geldi.24 Eylül 2018 Pazartesi 21:20
Yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Roberto Soldado'nun önümüzdeki hafta Arabistan'a gideceğini açıkladı.
Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, derbi karşılaşması öncesindeki canlı yayında Roberto Soldado'nun gelecek hafta Fenerbahçe'den ayrılacağını iddia ederken şu ifadaleri kullandı:
"Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içi gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif masanı üstünde."
Bu sezon 5 maçta 134 dakika süre alan 33 yaşındaki oyuncu, henüz ağları sarsmayı başaramadı.
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