Tümer Metin Volkan Demirel'e sahip çıktı: Sen kimsin Comolli?

Tümer Metin, Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasının hala izaha muhtaç olduğunu ve tanıdığı Volkan Demirel'in saygısızlık yapmayacağını söylerken, basında dolaşan iddialar hakkında da konuştu.

İşte Tümer Metin'in beIN Sports'ta yaptığı o açıklamalar:

"SEN KİMSİN COMOLLİ?"

Sezon başından beri oynamayacağım. 17 senemi vereceğim. Bu camia benim camiam. Sen geleceksin. İdari yapı, sportif direktör, hocayı seçeceksin. Bir takım oluşturacaksın. İşler kötü gidecek. Sorduğun için ben de fikrimi beyan edeceğim. Sormasan da fikrimi beyan edeceğim. Roma'da hala Totti'nin koltuğu duruyor ve transfer için fikir alıyorlar. Sen kimsin Comolli?"