Tümer Metin Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen açıkladı!
Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Roberto Soldado'nun takımdan ayrılacağını dile getirdi.25 Eylül 2018 Salı 02:52
Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, derbi karşılaşması öncesindeki canlı yayında Roberto Soldado'nun gelecek hafta Fenerbahçe'den ayrılacağını iddia ederken şu ifadaleri kullandı:
'Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içi gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif masanı üstünde.'
YORUM YAZ