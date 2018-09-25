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Tümer Metin Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen açıkladı!

Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Roberto Soldado'nun takımdan ayrılacağını dile getirdi.

25 Eylül 2018 Salı 02:52
Tümer Metin Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen açıkladı!

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, derbi karşılaşması öncesindeki canlı yayında Roberto Soldado'nun gelecek hafta Fenerbahçe'den ayrılacağını iddia ederken şu ifadaleri kullandı:

'Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içi gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif masanı üstünde.'

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 02:52
  1. Tümer Metin
  2. Fenerbahçe
  3. Roberto Soldado
  4. Beşiktaş

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