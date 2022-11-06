Tümer Metin açtı ağzını yumdu gözünü!

Salih Uçan'ın Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki performansı beğenilmedi. Deneyimli futbolcu için Tümer Metin de açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü yorumcu, Salih Uçan'ı “Ben niye milli takıma alınmıyorum?” sözleri üzerinden eleştirirken “Ümraniye maçında herkes oynar. Yıldız dediğin derbide gösterir kendini” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın derbi performansı sınıfta kaldı. Dev maçta silik bir görüntü sergileyen tecrübeli futbolcuya ağır eleştiriler yapıldı. Tümer Metin, Salih Uçan'ın milli takım sözlerini hatırlatarak "Ümraniye maçında herkes oynar. Yıldız dediğin derbide gösterir kendini" dedi.

Akşam'a göre; Beşiktaş'ın Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu maçta Salih Uçan'ın performansı beğenilmedi. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen deneyimli orta saha oyuncusu, derbide adeta yokları oynadı. Eski Beşiktaşlı Tümer Metin de Salih Uçan'ı eleştirenler arasındaydı.

Salih Uçan'ın milli takıma alınmaması üzerine yaptığı serzenişi hatırlatan Tümer Metin, "Salih Uçan, 'Ben niye milli takıma alınmıyorum?' diyor ya... Eğer yıldızsan milli takım oyuncusuysan derbide fark yaratacaksın. Ümraniye maçında herkes oynar" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'in Salih Uçan'la ilgili sarf ettiği bu sözler kısa sürede gündeme oturdu. Beşiktaşlı taraftarlar da oyuncuyla ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı.