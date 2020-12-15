Tümamiral Cihat Yaycı'dan yaptırım açıklaması: İtici roket etkisi yapacak

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı haksız yaptırım kararına ilişkin tepkiler artarak gelmeye devam ediyor. Washington'un yaptırım kararına Müstafi Tümamiral ve Bahçeşehir Üniversitesi DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı da tepki gösterdi.

Yaycı, ABD'nin CAATSA kapsamında uygulama kararı aldığı yaptırımların Türk Savunma Sanayii'ni daha da güçlendireceğini açıkladı.

"İtici roket etkisi yapacak"

Müstafi Tümamiral Yaycı, yaptırımların Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirerek daha da gelişmesine yardımcı olacağını ifade etti. Özellikle Türkiye'nin artık kendi kendine yeterlilik açısından önemli bir noktada olduğuna değinen Yaycı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaptırımlar bir ambargo niteliğindedir. Her ambargo, Türk Milleti'ni daha da güçlü kılmıştır. Türk savunma sanayiinde bir itici roket etkisi yapıp, daima geliştirmiştir. Türk savunma sanayiisi güçlüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de her zaman olduğu gibi stok seviyeleri yeterli düzeydedir. Planlamalar yıllar öncesinden yapılır, bugünler öngörülebilir bir durumdur. Halkımız endişeye kapılmamalıdır."

"Milli gururumuz her şeyin üzerindedir"

Yaycı ayrıca yaptırım ve ambargoların altında ezilmeyeceğini söylerken Türkiye'nin gurur ve onurunun her şeyin üzerinde olduğunu ifade etti:

"Her şer de bir hayr vardır; yaptırımlar ve ambargolar, milli savunma sanayiimizi geliştirmemiz konusunda bir fırsattır. İstikbalde, Türk savunma sanayii başarılı bir şekilde ileri noktalara ulaşacaktır.Milli gurur ve onurumuz, her şeyin üzerindedir. Türk'ün gururu ve onuru, yaptırımlarla ezilebilecek kadar zayıf değildir. Bunu tüm Dünya tarih boyunca bilmiştir ve bilecektir.Türkiye, bu durumdan mutlaka ders çıkaracak ve ittifak alternatiflerini artıracaktır."