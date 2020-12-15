  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tümamiral Cihat Yaycı'dan yaptırım açıklaması: İtici roket etkisi yapacak
Gündem

Tümamiral Cihat Yaycı'dan yaptırım açıklaması: İtici roket etkisi yapacak

ABD'nin açıkladığı CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Müstafi Tümamiral ve Bahçeşehir Üniversitesi DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaycı, ABD yaptırımlarının Türkiye'nin savunma sanayii alanında daha güçlenmesine sebep olacağına işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 00:51:00 -
Tümamiral Cihat Yaycı'dan yaptırım açıklaması: İtici roket etkisi yapacak

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı haksız yaptırım kararına ilişkin tepkiler artarak gelmeye devam ediyor. Washington'un yaptırım kararına Müstafi Tümamiral ve Bahçeşehir Üniversitesi DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı da tepki gösterdi.

Yaycı, ABD'nin CAATSA kapsamında uygulama kararı aldığı yaptırımların Türk Savunma Sanayii'ni daha da güçlendireceğini açıkladı.

"İtici roket etkisi yapacak"

Müstafi Tümamiral Yaycı, yaptırımların Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirerek daha da gelişmesine yardımcı olacağını ifade etti. Özellikle Türkiye'nin artık kendi kendine yeterlilik açısından önemli bir noktada olduğuna değinen Yaycı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaptırımlar bir ambargo niteliğindedir. Her ambargo, Türk Milleti'ni daha da güçlü kılmıştır. Türk savunma sanayiinde bir itici roket etkisi yapıp, daima geliştirmiştir. Türk savunma sanayiisi güçlüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de her zaman olduğu gibi stok seviyeleri yeterli düzeydedir. Planlamalar yıllar öncesinden yapılır, bugünler öngörülebilir bir durumdur. Halkımız endişeye kapılmamalıdır."

"Milli gururumuz her şeyin üzerindedir"

Yaycı ayrıca yaptırım ve ambargoların altında ezilmeyeceğini söylerken Türkiye'nin gurur ve onurunun her şeyin üzerinde olduğunu ifade etti:

"Her şer de bir hayr vardır; yaptırımlar ve ambargolar, milli savunma sanayiimizi geliştirmemiz konusunda bir fırsattır. İstikbalde, Türk savunma sanayii başarılı bir şekilde ileri noktalara ulaşacaktır.Milli gurur ve onurumuz, her şeyin üzerindedir. Türk'ün gururu ve onuru, yaptırımlarla ezilebilecek kadar zayıf değildir. Bunu tüm Dünya tarih boyunca bilmiştir ve bilecektir.Türkiye, bu durumdan mutlaka ders çıkaracak ve ittifak alternatiflerini artıracaktır."

ABD Türkiye'ye yaptırımlarını açıkladı
ABD Türkiye'ye yaptırımlarını açıkladı

Gündem

ABD Türkiye'ye yaptırımlarını açıkladı

ABD'nin yaptırım kararı aldığı Demir'den ilk açıklama
ABD'nin yaptırım kararı aldığı Demir'den ilk açıklama

Gündem

ABD'nin yaptırım kararı aldığı Demir'den ilk açıklama

Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki
Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki

Dünya

Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbulluları sevindirecek, İmamoğlu'nu ise üzecek haber geldi
Gündem

İstanbulluları sevindirecek, İmamoğlu'nu ise üzecek haber geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile r..
'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!
Gündem

'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Belediye Meclisi'nde AK Partililere yönelik, "Fazla konuşuyorsun, zabıtaya at..
Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Bekliyorum
Gündem

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Bekliyorum

Kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan bir kez daha vatandaşa TL çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızdan birikimler..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay