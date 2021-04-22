  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Tuma Çelik hakkında yeni gelişme
Siyaset

Tuma Çelik hakkında yeni gelişme

Cinsel saldırı suçuyla yargılandığı davadan ilginç bir şekilde beraat eden HDP eski milletvekili Tuma Çelik için yeniden harekete geçildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 11:52:00 -
Tuma Çelik hakkında yeni gelişme

HDP eski Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K isimli kadına cinsel saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararına itiraz etti.

Karar usüle aykırı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Kamışlık’ın imzasını taşıyan itiraz dilekçesinde, “Sanığın milletvekili olması ve mevcut statüsü, suçun işleniş biçimi, suç konusu önemi, suçun işlendiği yer ve zaman, olayın oluşuna ve sanığın kastının yoğunluğuna göre sanık hakkında mahkumiyet hükmü verilmesi gerekirken beraat şeklinde karar verilmişse de ilgili karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı istinaf ediyoruz” denildi. Dilekçede, gerekçeli kararın mahkemeye tebliğ edilmesinin ardından, istinaf gerekçelerinin mahkemeye sunulacağı belirtildi.

HDP'nin tecavüzcü vekili

Çelik, mağdur D.K ile yerel seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirdiği bir ev ziyareti sırasında tanıştı. D.K’yı parti çalışmalarına davet eden Tuma Çelik, bu teklifi, “siyasetten anlamıyorum, ailevi sorunlarım var” diyerek reddeden mağdur kadını 1 hafta sonra arayarak görüşmek istedi. Olayın yaşandığı yerde mağdur D.K’ya ait kan örnekleri bulundu. D.K hayatını alt üst eden bu olaydan sonra eşinden ayrılarak, çocuklarını da göremez hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı
Dünya

‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran’ın İHA ve SİHA’ları ile ilgili açıklamalarda bulundu...
İftarda bir araya geldiler
Gündem

İftarda bir araya geldiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile birlikte iftar y..
3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’
Medya

3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’

TRT’de reytinglerde üst seviyelerde olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili dikkat çeken yorum geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay