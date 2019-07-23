0553 313 94 23

Tüm WhatsApp kullanıcıları tehdit altında! İsrailli firma, WhatsApp virüsüne yeni özellikler ekledi

Akıllı telefonların vazgeçilmezi haline gelen popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta ortaya çıkan casus yazılım, kullanıcıların Microsoft, Apple, Google ve Facebook hesaplarındaki verileri ele geçiriyor.

23 Temmuz 2019 Salı 17:30
Tüm WhatsApp kullanıcıları tehdit altında! İsrailli firma, WhatsApp virüsüne yeni özellikler ekledi

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. Uygulamanın bu kadar popüler olması, internet korsanlarının da bir numaralı hedefi haline gelmesine neden oluyor.

Mayıs ayının başlarında WhatsApp'taki sesli aramalar aracılığıyla birçok kullanıcının telefonuna bulaşan zararlı yazılımın, telefonların gizlice gözetlenmesine neden olduğunu ve üstelik bu casus yazılımdan, hem Android hem de iOS kullanıcılarının etkinlendiğini sizlerle paylaşmıştık.

İsrail firması geliştirmişti

İsrailli firma NSO Group tarafından geliştirilen kötü amaçlı yazılım, WhatsApp sesli aramalar esnasında kullanıcıların telefonuna sızıyor ve telefonu ele geçiriyor.

Virüse yeni özellikler eklendi

İsrailli firma NSO Group tarafından, söz konusu casus yazılıma yeni özellikler eklenmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda sadece kullanıcıların depolama konumundan veri toplayabilen casus yazılım, artık kullanıcıların Microsoft, Google, Facebook, Amazon ve Apple hesaplarındaki verileri de ele geçirebiliyor.

Kullanıcı bilgileri detaylı toplanıyor

İsrailli firmanın ürettiği casus yazılım, artık kullanıcıların konum geçmişi, arşivlenmiş mesajlar ve telefonda senkronize edilmeyen diğer çevrimiçi veriler gibi gizli bilgilerine erişebiliyor.

Yeni raporlara göre casus yazılım, Facebook Messenger ve Google Drive gibi hizmetlerin kimlik doğrulama anahtarlarını klonlayabiliyor ve kendi gizli sunucularına aktarabiliyor.

İsrailli firma inkar etmişti

Geçtiğimiz mayıs ayında açıklama yapan İsrailli firma NSO Group sözcüsü, ''Şirketimiz yalnızca istihbarat ve kanun uygulayıcı kurumlar tarafından talep edilen teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şirketimiz, ürettiği herhangi bir yazılımı bir kişi veya kurumu hedef alacak şekilde asla kullanamaz. Söz konusu ihlalin nasıl oluştuğunu biz de araştıracağız.'' ifadelerini kullanmıştık.

Ancak NSO, Pegasus adlı casus yazılımın, kullanıcıların bulut hesaplarından verileri çaldığını bu sefer inkar etmedi.

Teknoloji şirketleri açıklama yaptı

Söz konusu casus yazılımdan etkilenen Microsoft, Apple, Google, Facebook ve Amazon, bugüne kadar herhangi bir ihlalin farkında olmadıklarını ve sürekli güvenlik üzerinde çalıştıklarını belirtti. Apple ise az sayıda kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkileneceğini belirtti, ancak şirket büyük ölçüde bir veri ihlalinin olacağına inanmıyor.

Bu gibi casus yazılımlar, gelirlerinin önemli bir kısmını bulut hizmetlerinden elde eden Microsoft gibi şirketleri daha çok ilgilendiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:30
  1. WhatsApp
  2. WhatsApp virüs
  3. sosyal medya
  4. İsrail
  5. Casus yazılım
  6. İsrailli firma NSO Group
  7. Microsoft
  8. Google
  9. Facebook
  10. Amazon
  11. Apple
  12. Siber tehdit
  13. Pagasus yazılımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sevilla'dan Simon Kjaer'le ilgili son dakika açıklaması!
    1. Sevilla'dan Simon Kjaer'le ilgili son..
    2. Ümraniye’de korkutan çatı yangını
    3. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    4. Ordu'da seyir halindeki tır alev alev..
    5. Erzurum Kongresinin 100. yılı büyük..
    6. Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı..
    7. 20 yaşındaki gencin motosiklet tutkusu..
    8. Menemenspor'da transfer
    9. Kıvanç hayata tutunamadı
    10. Doğu Timor, Avustralya'yla deniz..
    11. Vekillerden Başkan Karadağ’a hayırlı..
    12. Türkler Avrupa'da en çok Almanya'dan..
    13. Ordu'da seyir halindeki tır yandı
    14. Binali Yıldırım'dan 'Cumhurbaşkanı..
    15. Rus hokey kulübü Spartak Moskova'ya..
    16. Portekiz’de orman yangınları kontrol..
    17. Muğla'daki trafik kazası
    18. Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı
    19. Kocaeli'de evlerden hırsızlık
    20. Kars’ın şehir içi yol ve..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi