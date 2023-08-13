Tüm Türkiye’den özür diliyorum Hata yapmışım! Kılıçdaroğlu’nu CHP’ye ben kaydettim

Haberet YouTube kanalında İlknur Yılmaz'ın sunduğu Anlat Bakalım'a konuk olan Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP içerisinde devam eden 'değişim' tartışmalarını değerlendiren Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna nasıl geldiğini anlattı.

"KEMAL BEY SOLCU DEĞİL HATTA EN SAĞCI KİŞİ"

Kılıçdaroğlu'nun CHP içerisindeki en sağcı isim olduğunu iddia eden Sevigen şunları kaydetti: "Kemal Bey solcu değil, iddia ediyorum o masadaki en sağcı kişi Kemal Beydir. Partiye getirip partiye kaydeden biri olarak söylüyorum. Ben ikinci bölgedeydim ve liste başıydım. Kemal bey 4'üncü sıradaydı. Ben genel sekreter yardımcısı olarak hep birinci sıradaydım, Kemal bey hep alttaydı.

"ÖZÜR DİLERİM HATA YAPMIŞIM"

Kemal bey ben kaydettim partiye. Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim. Hata yapmışım. Tüm Türkiye'den özür dilerim. İnsan yaptığı iyiliklerden sorumlu değildir, devamında gelecek kötülüklerden sorumludur. Gelinen noktada bütün CHP'lilere zulüm ediyor. Ben kendimi sorumlu hissediyorum."

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"KILIÇDAROĞLU’NUN POLİTİKA YAPMA NEDENLERİNDEN BİRİSİ BENİM"

Öte yandan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada Sevigen'in yaşadığı pişmanlığın bir benzerini kendisinin de yaşadığını şu ifadelerle açıklamıştı: "Kılıçdaroğlu'nu Baykal'a ben önerdim. Erdoğan'ın Meclis'e girdiği Siirt seçimlerine kadar daha çok sol partilerde çalıştım. SHP’de beş dönem kurultay delegeliği yaptım. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu’nun politika yapma nedenlerinden birisi benim. Şimdi beni tanımadığını söylüyor; ama ona ben referans oldum. Baykal’ın en has üç adamından biri bendim. Baykal iyi bir devlet adamı ve milli bir adamdır."