Tüm Türkiye bu iddiayı konuşuyor! ABD'li firma, Türkiye'de tek tek evlere gidip...

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, seçimlere gidilen süreçte çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

"ABD’nin dünyaca ünlü bir danışmanlık firması Türkiye’nin çeşitli kentlerinde bir süredir anketler yaptırıyor. Türk firmalara ABD’den yollanan sorularla adeta sokağın röntgenini çekiyorlar. 2018 seçimlerinde iktidar partisine yüksek oy çıkan mahalle ve sokaklarda yoğunlaşan anketçilerin topladığı veriler ABD’li firmaya teslim ediliyor. İlk anketten 10 gün sonra o evlere anketçilerin dâhil olmadığı ikinci ziyaretler gerçekleştiriliyor. Ve siyasi tercihleri değiştirilmeye çalışılıyor. Seçim sonrasına yönelik vaatler havada uçuşuyor. Çok ince bir siyaset mühendisliği çalışması bu ve çok da pahalı. Ama bunun bir önemi yok. Hiçbir masraftan kaçınmıyorlar" diyen Şahin, şunları kaydetti:

"İki hafta önce bu köşeden “Obama’nın sosyal medya ekibi Türkiye’de” diye yazdık.

Sosyal medyada iktidara nasıl operasyon çekildiğini, bazı hesapların nasıl görünmez hale getirildiğini, bazılarının ise adeta uçurulduğunu tüm detaylarıyla anlattık.

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İnanmayan “Hadi canım sende… Ne işi olur ABD’nin bizim seçimlerle” diyenler çarşamba günü neyin ne olduğunu bizzat deneyimledi. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun altılı masayı adeta bombaladığı açıklamaları Twitter gündeminde yoktu! Bütün Türkiye’nin konuştuğu bir meselesinin Twitter gibi aşırı siyasi bir mecrada gündem olmaması mümkün mü? Ama olmadı.

Sanmayın ki ABD sadece sosyal medyadan seçime etki etmeye çalışıyor. Bir de anketler üzerinden yürütülen sinsi bir çalışma var. ABD’nin dünyaca ünlü bir danışmanlık firması Türkiye’nin çeşitli kentlerinde bir süredir anketler yaptırıyor. Türk firmalara ABD’den yollanan sorularla adeta sokağın röntgenini çekiyorlar.

2018 seçimlerinde iktidar partisine yüksek oy çıkan mahalle ve sokaklarda yoğunlaşan anketçilerin topladığı veriler ABD’li firmaya teslim ediliyor. İlk anketten 10 gün sonra o evlere anketçilerin dâhil olmadığı ikinci ziyaretler gerçekleştiriliyor. Ve siyasi tercihleri değiştirilmeye çalışılıyor. Seçim sonrasına yönelik vaatler havada uçuşuyor. Çok ince bir siyaset mühendisliği çalışması bu ve çok da pahalı. Ama bunun bir önemi yok. Hiçbir masraftan kaçınmıyorlar.

14 Mayıs tam da bu yüzden çok kritik. Küresel emperyalizm bu topraklardaki son kozunu oynuyor. Başaramayacaklar…"