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Gündem Tüm Türkiye boykot ediyor! İşte İsrail markalı ürünlerin listesi
Gündem

Tüm Türkiye boykot ediyor! İşte İsrail markalı ürünlerin listesi

Yeniakit Publisher
2023-10-22 01:29:00 -
Tüm Türkiye boykot ediyor! İşte İsrail markalı ürünlerin listesi

İşte Türkiye'de satılan İsrail ürünlerinin isim isim listesi! Gazze Şeridi, son dönemde yaşanan vahşice bir olaya şahit oldu. İşgalci İsrail ordusunun bir hastaneyi bombalaması sonucu yüzlerce masum insanın hayatını kaybetmesi, dünya genelinde büyük bir infial yarattı. Saldırı, uluslararası toplumdan ciddi tepkileri ve kınamaları beraberinde getirdi. Peki boykot ürünleri nelerdir? Boykot markalar hangileri?

Ülke genelindeki vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Türkiye'de satılan İsrail markalı ürünleri boykot etmeye karar verdi. İşte, İsrail markalı ürünlerin listesi...

GIDA SEKTÖRÜ İSRAİL MARKALARI

-Danone,

-Maggi,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Jacobs,

-Banana,

-McDonald's,

-Burger King,

-Knorr,

-Calve


TEMİZLİK SEKTÖRÜ İSRAİL MARKALARI

-Air Wick,

-Ajax,

-Aldays,

-Alo Ariel

-Axe Calgon,

-Cif

-Clear

-Clit Bang,

-Colgate Dettol

-Dove Elidor

-Head & Shoulders,

-Ipana

-Jhonsons Baby,

-Loreal (Şampuan)

-Lux,

-Max Factor,

-Nıvea Omo

-Oral-B,

-Palmolive,

-Pantene

-Prima ,

-Rejoıce

-Prima,

-Protex,

-Rejoice,

-Rexona

-Rinso),

-Sensodyne,

-Viecnetta Vileda,

-Vanish,

-Vaseline,

-Veet

 

İSRAİL MALLARI GİYİM SEKTÖRÜ

-Tommy Hilfiger,

-Nike,

-Adidas,

-Polo,

-Ralph Lauren,

-Parizyen,

-Hugo Boss,

-Calvin Klein,

-Levi's,

-Timberland,

-Giorgio Armani,

-Lee

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Yorumlar

Aaaaa

Bunu 7500 tl maaşlamı bunları alıp giyip yiyip icecegiz biz cokdan protesto yapmaya başlamışız. Fahiş kazançcılarda hic bu yasaga aldırış etmez. Herkes 28 şubat hayali kurmuş gibi yasak edilince millet saldırıyor siyonist kendi cıkarıyor yasak edin diye. Müslüman beyne yazmaliki ömür boyu bu markalara yanaşmanalı.  
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