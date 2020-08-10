Tüm tedbirler alındı! TSK, Oruç Reis'e refakat ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Doğu Akdeniz'de faaliyetlere başlayan Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Doğu Akdeniz'de faaliyetlere başlayan Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır." ifadeleri kullanıldı.