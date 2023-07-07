  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tüm plajlar bu şekilde olsun! Eyüp Belediyesi'nden örnek davranış
Gündem

Tüm plajlar bu şekilde olsun! Eyüp Belediyesi'nden örnek davranış

Yeniakit Publisher
2023-07-07 09:42:00 -
Tüm plajlar bu şekilde olsun! Eyüp Belediyesi'nden örnek davranış

İstanbul’da bulunan Eyüpsultan Belediyesi, örnek olacak bir adım attı. "Tüm plajlar bu şekilde olsun" dedirten açıklamada "Çiftalan Plajı’nda vatandaşlar ücretsiz bir şekilde şezlong ve şemsiyelerden faydalanabiliyor. Çiftalan Plajı Pazartesi günleri bakım ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildiği için kapalı; Salı, Cumartesi, Pazar günü aileler ve Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri ise sadece kadınlar yararlanıyor.” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul’da bulunan Eyüpsultan Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek olacak bir plaj açtı.

Belediye'nin plajında çarşamba, perşembe ve cuma günleri sadece kadınlar yer alıyor.

Eyüpsultan Belediyesi’den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle denildi:

“Eyüpsultan’a değer katan önemli projelerden birisi Çiftalan Plajı... Eyüpsultan’ın Karadeniz'e kıyısı bulunan, Çiftalan Mahallesinde vatandaşların hizmetine açılan Çiftalan Plajı’ndan aynı anda 500 kişi faydalanabiliyor. Çiftalan Plajı, şehrin stresinden ve yoğunluğundan birkaç saatliğine de olsa kurtulmak isteyenler için İstanbul’un merkezinde keyifli bir haftasonu geçirme imkanı sunuyor.

Eyüpsultanlıların aileleriyle birlikte denizin ve doğanın tadını doyasıya çıkarmak için önemli bir alternatif sunan Çiftalan Plajı’nda vatandaşlar ücretsiz bir şekilde şezlong ve şemsiyelerden faydalanabiliyor. Çiftalan Plajı Pazartesi günleri bakım ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildiği için kapalı; Salı, Cumartesi, Pazar günü aileler ve Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri ise sadece kadınlar yararlanıyor.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İBB'de salı günü hayat duracak!
İBB'de salı günü hayat duracak!

Gündem

İBB'de salı günü hayat duracak!

Erdoğan'dan emekli maaşı müjdesi: Bakanlara talimat verdim
Erdoğan'dan emekli maaşı müjdesi: Bakanlara talimat verdim

Ekonomi

Erdoğan'dan emekli maaşı müjdesi: Bakanlara talimat verdim

Hedef gösterilen Ülker'den açıklama: Suriye'de fabrikamız yok, ama...
Hedef gösterilen Ülker'den açıklama: Suriye'de fabrikamız yok, ama...

Gündem

Hedef gösterilen Ülker'den açıklama: Suriye'de fabrikamız yok, ama...

Katar bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Resmen duyurdular, bize rakip olacaklar
Katar bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Resmen duyurdular, bize rakip olacaklar

Spor

Katar bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Resmen duyurdular, bize rakip olacaklar

Hadi yine iyisin Eren! Ayakta alkışladı ödülü kaptı
Hadi yine iyisin Eren! Ayakta alkışladı ödülü kaptı

Gündem

Hadi yine iyisin Eren! Ayakta alkışladı ödülü kaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23