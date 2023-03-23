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Yaşam Tüm paketler tek tek açıldı | Kargoyla gelen terlikten bakın ne çıktı!
Yaşam

Tüm paketler tek tek açıldı | Kargoyla gelen terlikten bakın ne çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-03-23 10:52:00 -

Konya'da narkotik ekipleri düzenledikleri baskında kargo paketlerini tek tek inceledi. Bir terliğin içinden ise 30 gram kokain bulundu.

Konya’da narkotik ekipleri bir adrese düzenledikleri baskın sırasında gelen kargo paketinin içerisinde bulunan terliğe gizlenmiş 30 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik ekiplerinin sokak satıcıları ve zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde narkotik ekipleri, merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesinde bir adrese kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisine ulaştı.

Uyuşturucu terliğin içinden çıktı

Polis ekipleri bilgi üzerine hızla ikametin bulunduğu adrese yöneldi. Polis adrese ulaşır ulaşmaz S.Ü. isimli bir kadının kuryeden kargoyu teslim aldığını tespit etti. Kargo paketini inceleyen polis ekiplerinin dikkatini paketin içerisindeki bulunan terlikler çekti. Terliği açan polis, araya sıkıştırılmış ve yapıştırılarak gizlenmiş vaziyette 30 gram kokain ele geçirdi. Kargoyla gelen terlik içerisinde kokain çıkması üzerine aramayı genişleten polis ekipleri şüphelinin ikametinde de arama gerçekleştirdi. İkamette yapılan aramada bir miktar daha kokain ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, S.Ü isimli şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarından adli işlem başlattı.

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