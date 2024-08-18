Tüm organize kötülüklere karşı devlet teyakkuzda! İblisin itleri yine işbaşında

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Sigara izmaritini bile yere atmıyorlar diyerek çevreci lanse edilmeye çalışılan PKK’lı teröristlerin kurduğu ‘Ateşin çocukları’ isimli soysuzlar güruhu bir defa daha ormanlarımızı yakarken, malum zihniyet ve medyası ihanette yarıştı. Başta İzmir, Manisa, Bolu, Aydın, Karabük, Muğla ve Tunceli olmak üzere ülke genelinde 73 noktada çıkan yangınların 69’u kontrol altına alınırken, eli kanlı hainlerin politik düzlemdeki temsilcisi DEM Parti’yi küstürmek istemeyen ittifak ortağı CHP, paralı trolleri ve besleme medyasının tek derdi hükümetin çabasına gölge düşürmek oldu. Son iki yılda Tarkan konserine 33 milyon TL, Gülsen konserine 10 milyon TL ve Kenan Doğulu konserine 9 milyon TL aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye araçları yangına müdahalede yetersiz kalırken, anında devreye giren CHP lideri Özgür Özel, Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ‘Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ulaşmaya çalıştığı’ yalanını devreye soktu. Orman Genel Müdürlüğü hava araçları, ülke genelinde 15-16 Ağustos’ta çıkan ve PKK’nın üstlendiği orman yangınları sebebiyle 2 bin 134 sorti yaparak alevlere 7 bin 662 ton su attığı halde CHP’nin ittifak ortağı DEM Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, “İzmir’deki yangın kontrol altına alınamıyor. Acilen su tankerleri ve iş makinelerine ihtiyaç var. Yangın çok büyük, müdahale yetersiz! Hemen uluslararası destek çağrısı yapılmalı!” diyerek ülkeyi zafiyet içerisinde göstermeye çalıştı.

Yangını fırsat bilen muhalefetin güdümündeki paralı troller ise iktidarı zorda bırakmak için sosyal medyadan yaptıkları “HELP TURKEY” çağrısı ile 5. kol faaliyeti yürüttü. Türkiye İttifakı Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa ise “İzmir’i sistematik olarak PKK’ya teslim ettiniz. Bugün bu yangının bu boyuta ulaşması sizin eseriniz. İtfaiye’deki 7 müdürün 6’sı HDP’li terörist destekçisi! Elimizde belgeler var, açıklayacağız” diyerek, felaketin nedeninin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki kadrolaşma olduğuna dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise başta İzmir olmak üzere yurt genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada; “Gece boyu yangınlarla mücadele ederken organize kötülükle de mücadele ediyoruz” diyerek, sosyal medyadan yürütülen alçak ihanete vurgu yaptı. “İnsan ülkesine niye bunu yapar” sözleriyle sosyal medyadaki provokatif çağrılara yönelik tepkisini dile getiren Yumaklı şöyle devam etti; “Uluslararası çağrılar var mesala. Bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Hep söyledik; bizim, ilgili arkadaşların, valiliklerin açıklamalarını baza alın. Başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir’deki yangınmış gibi servis edildi. Bütün vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını; bizlerin açıklamalarını takip etmelerini rica ediyorum.”

Yakan da söndürmeyen de...

Ülkenin dört bir yanında yangın çıkaran terör örgütüne ses etmeyen ve canla başla mücadele eden iktidarı hedef alan malum güruhun aymaz tavrını gazetemize değerlendiren Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin ise, şunları dile getirdi: “İzmir’de çıkan yangınları PKK’lı ‘Ateşin çocukları’ üstlenmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP’de. CHP 31 Mart seçimleri öncesi ‘kent uzlaşısı’ adı altında ülke gelenlinde PKK’nın siyasi kolu olan Dem Parti ile ittifak yaptığını hepimiz biliyorduk. Ancak; İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdürlerinin Dem’li olduklarını bilmiyorduk. Yani ateşi yakan PKK, söndürmeye gitmeyen ise siyasi temsilcileriymiş. Devletimiz yangını söndürmek için tüm imkânlarını seferber etmişken, CHP’liler ‘Help Turkey’ başlığı açarak ülkemizi yurt dışına kötü ve aciz göstermeye çalıştılar. Allah bu zihniyete fırsat vermesin.”

FETÖ ve PKK yine devrede

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ise, “Birçok yöremizde, onlarca noktadan aynı anda başlayan orman yangınları tesadüf ve doğal sebeplerle açıklanamaz! Ormanlarımız hainler tarafından yakılıyor. FETÖ ve PKK yine devrede. Yine 2021’de yaptıkları gibi, hem ormanları yakıp hem de, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni aciz ve Türk Milletini ateşler içine atmış gibi’ göstermek üzere küresel yardım çağrısı yapmaya başladılar” diye konuştu.

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