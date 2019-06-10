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Tüm önlemlere rağmen... 9 günlük korkunç bilanço

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tüm önlemlere rağmen yollar kan gölüne döndü. 230 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 106 kişi hayatını kaybederken 775 kişi de yaralandı. Sadece dün 15 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi

10 Haziran 2019 Pazartesi 07:53
Tüm önlemlere rağmen... 9 günlük korkunç bilanço

Ramazan Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve uyarılara rağmen, yurdun dört bir yanında ölümler ve yaralanmalarla sonuçlanan yüzlerce kaza meydana geldi. Arife günü olan 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00'den, dün akşam saat 23.15'e kadar toplam 230 kaza oldu. Kazalarda, 106 kişi hayatını kaybederken, 775 kişi de yaralandı.

Sadece dün 15 can kaybettik

DHA'daki habere göre tatilin son günü olan Pazar günü saat 23.15'e kadar ise 29 kaza oldu. Şanlıurfa, Kocaeli, Manisa, Ankara, Bolu, Burdur, Yozgat, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Muğla, Diyarbakır, Konya, Erzurum, Adıyaman, Balıkesir, Kastamonu, Uşak, Malatya, Düzce, Tokat ve Adana'da meydana gelen kazalarda 15 kişi öldü, 105 kişi de yaralandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 07:53
  1. Düzce
  2. Yozgat
  3. Uşak
  4. Şanlıurfa
  5. Tokat
  6. Muğla
  7. Manisa
  8. Malatya
  9. Konya
  10. Kocaeli
  11. Kastamonu
  12. İstanbul
  13. Gaziantep
  14. Erzurum
  15. Diyarbakır
  16. Burdur
  17. Bolu
  18. Balıkesir
  19. Antalya
  20. Ankara
  21. Adıyaman
  22. Adana
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