Tüm modelleri için 5 yıl garanti veriyor

Sektöründe pozitif ayrışan bu uygulama ile Toyota, sürekli gelişim felsefesi çerçevesinde yenilikçi yaklaşımını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay hafif ticari araç segmentine sunulan Toyota Proace City ile başlayan uzatılmış Toyota Garanti Sistemi 24 Mart tarihinden itibaren satışı gerçekleşen tüm modelleri kapsıyor. Toyota bunun yanında ayrıca Garanti Spesiyal ile de garanti uygulamalarında farkını ortaya koyuyor. Bu sisteme göre Toyota kullanıcıları, 5 yıl/150 bin kilometrelik Toyota Garanti Sistemi’nin süresi dolmadan önce araçlarının motor, şanzıman ve diferansiyel komponenetleri için garanti süresini 2 yıl ve sınırsız kilometre olarak uzatabilecekler. Bu arada Toyota Başkanı ve CEO’su Akio Toyoda “2021 Yılının Dünya Otomobili İnsanı” seçildi. Toyoda’ya takdim edilen bu prestijli ödül, 90’dan fazla seçkin uluslararası gazetecinin yer aldığı Dünya Otomobil Ödülleri jürisi tarafından verildi.