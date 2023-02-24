Tüm konut sahiplerini ilgilendiriyor! Bu olursa, tam bomba olur

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngeren'in "Riskli binaları 90 günde boşaltma zorunluluğu kentsel dönüşümün önünü tıkıyor. İmkânı olan zaten ilk günden çıkıp gidiyor ama maddi durumu ve gidecek yeri olmayanlar mağdur ediliyor. Süre en az bir yıla çıkarılmalı" önerisini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Müteahhitlerin konut sahiplerinden ekstra para istemesine gerek bırakmayacak, kentsel dönüşümü teşvik edecek yeni imar planları devreye sokulabilir. Ama ilk yapılması gereken 90 gün şartını bir yıla çıkarmak olmalı" dedi.

Tezel, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Deprem felaketi sonrası bina dayanıklılık testine talep yüzde 100 arttı.

Belediyeler tarafından sadece betondan numune alınarak yapılan tarama işlemi sonucu kısa sürede çıkıyor.

Binanın farklı yerlerinden karotların alındığı farklı işlemlerin yapıldığı ayrıntılı tarama raporu ise bir ayda çıkıyor.

Bina başına maliyet 20 bin liradan başlıyor.

Testin yapılması için bina sakinlerinden bir kişinin başvurması yeterli. Analizde bina riskli çıktığında ise 90 günde evi boşaltmak zorunda kalıyorsunuz.

İşte asıl tartışmada burada başlıyor. Binayı boşaltma riski almak istemeyenler oluyor.

Özellikle İstanbul'da hem kiralık konut bulmak zor hem de kira ücretleri çok yükseldi.

İşte bu noktada Dünya gazetesinden Nurdoğan Arslan Ergün'e konuşan Kentsel Dönüşüm ve hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngeren, "Riskli binaları 90 günde boşaltma zorunluluğu kentsel dönüşümün önünü tıkıyor.

İmkânı olan zaten ilk günden çıkıp gidiyor ama maddi durumu ve gidecek yeri olmayanlar mağdur ediliyor. Süre en az bir yıla çıkarılmalı" diyor.

Bence mantıklı bir öneri. Zaten müteahhitler fazla kat çıkma imkânı olmayan binalarda kentsel dönüşümlerde ekstra para talep ediyor.

Maddi durumu iyi olmayan, sadece bir dairesi olan vatandaş, örneğin binanın yeniden yapılması için 1 milyon lira ya da daha fazlasını vermek hem de kiraya geçmek zorunda kalıyor.

Bu durumdan faydalanıp daire sahiplerini kandıran ya da onları zor durumda bırakan sözleşmeler imzalatmaya zorlayan kötü niyetli müteahhitler de oluyor.

Bugüne kadar kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin en büyük nedeni de bu.

Müteahhitlerin konut sahiplerinden ekstra para istemesine gerek bırakmayacak, kentsel dönüşümü teşvik edecek yeni imar planları devreye sokulabilir.

Ama ilk yapılması gereken 90 gün şartını bir yıla çıkarmak olmalı."