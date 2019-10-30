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Gündem

Tüm HDP’li belediyeler detaylı bir şekilde incelenmeli!

Kayyım atamalarından memnun olduklarını belirten Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, "HDP’nin elinde olan bütün belediyelere kayyım atanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

2019-10-30 11:48:00 - 2019-10-30 11:49:27
Tüm HDP’li belediyeler detaylı bir şekilde incelenmeli!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Terör ve teröristlere karşı yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar devam ederken, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik soruşturmalar da yürütülmeye devam ediliyor. Şehit ve gazi aileleri olarak kayyım atamalarından memnun olduklarını belirten Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, “HDP’nin elinde olan bütün belediyelere kayyım atanması gerektiğini düşünüyoruz. Biz şehit ve gazi aileleri olarak şimdiye kadar HDP’nin elinde olan belediyelere atanan kayyımlardan her zaman memnuniyet duyduk. Dağa gönderdikleri  paralar, PKK yanlısı yaptıkları açıklamalar, işe aldıkları elemanlar hep kamu vicdanını yaralamıştı. Mutlaka diğer belediyelere de kayyım atanması yapılmalıdır” ifadelerini kullandı. Bağımsız Ülkücüler Platformu Genel Başkanı Adnan Baran, “Türkiye kesinlikle terörle, teröristle ve terörün uzantılarıyla her alanda mücadele vermektedir. Halkın seçimi olması teröre olan desteği asla meşru göstermez” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Orhan

Istanbuldan bahseden yok. Orayada kayyim stanmasi lazim.
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Rabia Zafer

Kesinlikle Çok Doğru Söylūyor. Aynen Öyle.
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