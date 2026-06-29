Tüm güzelliklere düşmanlar! İsrail yılların emeğini söktü attı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınındaki Zübuba köyünde yüzlerce zeytin ağacını buldozerlerle sökerek geniş çaplı bir yıkım gerçekleştirdi.

Yerel Köy Meclisi Başkanı Zeki Ceradat, İsrail güçlerinin saldırıları kapsamında yaklaşık 50 dönümlük arazide bulunan en az 500 zeytin ağacının söküldüğünü, önümüzdeki günlerde ise yaklaşık 120 dönümlük zeytinliğin daha yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun daha önce ayrım duvarı boyunca "güvenlik tampon bölgesi" oluşturulacağını bildirdiğini aktaran Ceradat, son operasyonda yıkımın ilan edilen alanların dışına taşarak evlerin yakınındaki tarım arazilerine kadar ulaştığını ifade etti.

Arazisi tahrip edilen Filistinli çiftçi Mahmud Ceradat, yaklaşan zeytin hasadı öncesinde yılların emeğini kaybettiğini belirterek, "Bu yıl zeytinyağı satmak yerine satın almak zorunda kalacağım." dedi.

Filistinli yetkililere göre Zübuba köyündeki zeytinliklerde yaklaşık 2 bin ağaç bulunuyor. Köylüler ekim ayında yapılacak hasada hazırlanırken, operasyon nedeniyle ürünlerinin büyük bölümünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

İsrail ordusunun son aylarda ayrım duvarı çevresindeki tarım arazilerinde benzer yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilirken, Filistin Kolonizasyon ve Duvar Direniş Komisyonu verilerine göre İsrail güçleri 2020 yılından bu yana Batı Şeria'da en az 120 bin ağacı söktü, yaktı veya zarar verdi. Bunların büyük bölümünü zeytin ağaçları oluşturuyor.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye