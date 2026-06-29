  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şimdi de ibadethanelere el attılar Siyonist resmen cami duvarına pisliyor Trump en büyük tehdidi açıkladı! Bakın Sarı Şeytan'ın korkusu neymiş! Ülkemizin eli her yere uzanıyor: Tayland’dan Türkiye’ye tahliye teşekkürü! TOBB ve FSC arasında İşbirliği Mutabakatı imzalandı Sermaye ve üretimle daha güçlü olacağız AB’nin Kıbrıs taslağı İsrail’in işine yarar CHP Manisa milletvekili Özel’in ışıltılı günleri geride kaldı! Helikopterden indi kamyona bindi! Yürütme isim ve logo tutmadı: Hırsız Özel, 'Yürüyüş Partisi' isminden vazgeçti Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar LGBT dayatmasına karşı meydana indiler! Türkiye çok yönlü saldırı altında 29 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Dünya Tüm güzelliklere düşmanlar! İsrail yılların emeğini söktü attı
Dünya

Tüm güzelliklere düşmanlar! İsrail yılların emeğini söktü attı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tüm güzelliklere düşmanlar! İsrail yılların emeğini söktü attı

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'daki tahribatı sürüyor. Cenin yakınlarında Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacı iş makineleriyle sökülürken, bölgedeki tarım arazileri de tehdit altında olduğu belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınındaki Zübuba köyünde yüzlerce zeytin ağacını buldozerlerle sökerek geniş çaplı bir yıkım gerçekleştirdi.

Yerel Köy Meclisi Başkanı Zeki Ceradat, İsrail güçlerinin saldırıları kapsamında yaklaşık 50 dönümlük arazide bulunan en az 500 zeytin ağacının söküldüğünü, önümüzdeki günlerde ise yaklaşık 120 dönümlük zeytinliğin daha yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun daha önce ayrım duvarı boyunca "güvenlik tampon bölgesi" oluşturulacağını bildirdiğini aktaran Ceradat, son operasyonda yıkımın ilan edilen alanların dışına taşarak evlerin yakınındaki tarım arazilerine kadar ulaştığını ifade etti.

Arazisi tahrip edilen Filistinli çiftçi Mahmud Ceradat, yaklaşan zeytin hasadı öncesinde yılların emeğini kaybettiğini belirterek, "Bu yıl zeytinyağı satmak yerine satın almak zorunda kalacağım." dedi.

 

Filistinli yetkililere göre Zübuba köyündeki zeytinliklerde yaklaşık 2 bin ağaç bulunuyor. Köylüler ekim ayında yapılacak hasada hazırlanırken, operasyon nedeniyle ürünlerinin büyük bölümünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

İsrail ordusunun son aylarda ayrım duvarı çevresindeki tarım arazilerinde benzer yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilirken, Filistin Kolonizasyon ve Duvar Direniş Komisyonu verilerine göre İsrail güçleri 2020 yılından bu yana Batı Şeria'da en az 120 bin ağacı söktü, yaktı veya zarar verdi. Bunların büyük bölümünü zeytin ağaçları oluşturuyor.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye

Dışişleri'nden İsrail’in Ermeni iftirasına tepki: Türkiye'ye iftira atarak kurtulamazsınız! Soykırımcısınız, hesap vereceksiniz!
Dışişleri'nden İsrail’in Ermeni iftirasına tepki: Türkiye'ye iftira atarak kurtulamazsınız! Soykırımcısınız, hesap vereceksiniz!

Gündem

Dışişleri'nden İsrail’in Ermeni iftirasına tepki: Türkiye'ye iftira atarak kurtulamazsınız! Soykırımcısınız, hesap vereceksiniz!

Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar
Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

Gündem

Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

AB’nin Kıbrıs taslağı İsrail’in işine yarar
AB’nin Kıbrıs taslağı İsrail’in işine yarar

Gündem

AB’nin Kıbrıs taslağı İsrail’in işine yarar

AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına tepki! Soykırım şebekesinin zulmü perdeleme çabası
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına tepki! Soykırım şebekesinin zulmü perdeleme çabası

Gündem

AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına tepki! Soykırım şebekesinin zulmü perdeleme çabası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23