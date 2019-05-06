Tüm gözler YSK'da... İstanbul'da düğüm çözülüyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti ve MHP’nin İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik itiraz başvurularını karara bağlamak üzere bugün toplanıyor. Çalışmaların uzaması durumunda, İstanbul kararının yarın veya Çarşamba gününe kalabileceği de belirtiliyor. YSK, AK Parti ve MHP’nin itirazı üzerine, İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulundan, sandık kurullarının oluşumu ve kısıtlı seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığına yönelik bilgi talep etmişti. İlçe seçim kurullarından YSK’ya ulaşan raporların hemen hemen tamamında, sandık kurullarının oluşumunda Seçim Kanunu’nun 23’üncü maddesindeki ‘Sandık kurullarındaki üyeliklerin kamu çalışanları arasından doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur’ hükmü gerekçe gösterildi. Bu kapsamda, ilçe seçim kurulları tarafından, ‘Kaymakamlıklardan gelen listelerde yer alanlar görev kabul etmediği için dışarıdan görevlendirme yoluna başvurulduğu’ savunması yapıldı.

“Suçüstü yakalandılar”

AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel ise “Bu cevaplar yeterli olmaz. YSK’nın ara kararlarının gereği yerine getirilmemiştir. Kafalarına göre liste oluşturmuşlar ve YSK’ya da yalan beyanda bulunmuşlardır. Açıkça suçüstü yakalandılar ve seçim yolsuzluğu yapıldığı tescillendi” dedi. Özel, ilçe seçim kurullarından bazılarının ‘Kaymakamlık listesi’ diye gönderdiği listelerin, aslında kaymakamlıktan gelen liste olmadığını tespit ettiklerini, ‘Kaymakamlık listesi’ diye ilçe seçim kurullarının, kendi oluşturdukları listeyi YSK’ya gönderdiklerini söyledi.

İşsizlere de görev verilmiş

Bu arada, AK Parti’nin hukukçuları, İstanbul’daki sandıklarda memur olmamasına rağmen görev alan 20 bine yakın sandık kurulu başkanı ve üyesi ile ilgili SGK bilgilerini tek tek kontrol etti. AK Parti kaynakları, yaptıkları incelemelerde görev alanların büyük bölümünün memur statüsüne sahip olmayan ‘Sözleşmeli öğretmenlerden’ oluştuğunu, üyelerden bazılarının ise herhangi bir işte çalışmadığını tespit ettiklerini dile getirdi.

YSK’nın önündeki seçenekler

AK Parti ve MHP İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin ayrı ayrı itiraz başvurusunda bulunmuştu. Ayrıca, AK Parti Büyükçekmece’de hem büyükşehir belediye başkanlığı, hem de ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin iptalini istemişti. MHP’ de aynı başvuruyu Maltepe için yapmıştı. YSK bu dört başvuruyu seçimlerle ilgili ‘Tam kanunsuzluk’ hâli olup olmadığına bakarak karara bağlayacak. YSK, seçimlerin iptaline ilişkin başvuruların tamamını kabul veya reddedebileceği gibi, Maltepe ve Büyükçekmece’yi kabul edip İstanbul başvurusunu reddetme ihtimali de bulunuyor.

Karara göre değişim

YSK’nın İstanbul’u yenilemeyip, B. Çekmece ve Maltepe’yi kabul etmesi durumunda, bu iki ilçedeki tüm seçimler yeniden yapılacak. İki ilçedeki seçmenler, YSK’nın belirleyeceği tarihte sandık başına giderek, büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için yeniden oy kullanacak. Bu iki ilçede büyükşehir belediye başkanlığı için de oy kullanılacağı için, seçim sonuçları doğrudan İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini de etkileyecek. Seçim sonucunda, hem büyükşehir, hem de ilçe belediye başkanlıkları el değiştirebilecek.

Yenilenirse ne olacak?

İstanbul seçimlerinin veya Maltepe ile Büyükçekmece seçimlerinin yenilenmesi kararı alınması durumunda, YSK’nın daha önce belirlediği tarih olan 2 Haziran’da İstanbullular bir kez daha sandık başına gidecek. Ancak, YSK’nın bu tarihi değiştirme yetkisi de bulunuyor. Seçimlerin yenilenmesi hâlinde, kanuna göre adaylar ve seçmen listeleri üzerinde bir değişiklik yapılamıyor. Aday değişikliği ölüm veya istifa hâlinde mümkün olabiliyor. YSK’nın 31 Mart seçimleri konusunda yayımladığı genelgede, seçimlerin yenilenmesi hâlinde, aynı seçmen listelerinin geçerli olacağı belirtilmişti. Ancak, varsa kısıtlı seçmenlerin ayıklaması yapılacak. Ayrıca, genellikle muhtarlık seçimleri için seçmen kütüğünü memleketine taşıyan seçmen, seçimlerin yenilenmesi hâlinde İstanbul seçimlerinde yine oy kullanamayacak.

Sandık kurulları değişecek

YSK’nın seçimleri yenileme kararı alması durumunda, sandık kurulları ile ilgili değişikliğe de gidilecek. 31 Mart’ta kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve bir üyenin yerine, memurlar arasından görevlendirme yapılacak.



Türkiye Gazetesi