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Tüm gözler saat 10:00'da!

Piyasaların merakla beklediği Eylül ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından saat 10:00'da belli olacak.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:20
Tüm gözler saat 10:00'da!

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,46 artmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,15, en yüksek yüzde 4,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,46) göre, bir önceki ay yüzde 17,90 olan yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon verisi öncesi Dolar 6,0023 seviyelerinden el değiştiriyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 08:20
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