Tüm gözler o saatte! Erdoğan'dan kritik görüşme! Hiç kimse beklemiyordu
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşme saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmenin saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceği bildirildi.
Erdoğan-Bahçeli arasındaki son görüşme MHP liderinin evinde gerçekleşmişti. Bu görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yer almaması dikkat çekti.