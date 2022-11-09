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Siyaset Tüm gözler o saatte! Erdoğan'dan kritik görüşme! Hiç kimse beklemiyordu
Siyaset

Tüm gözler o saatte! Erdoğan'dan kritik görüşme! Hiç kimse beklemiyordu

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşme saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 15:07:00 -
Tüm gözler o saatte! Erdoğan'dan kritik görüşme! Hiç kimse beklemiyordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmenin saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceği bildirildi.

Erdoğan-Bahçeli arasındaki son görüşme MHP liderinin evinde gerçekleşmişti. Bu görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yer almaması dikkat çekti.

 

 

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Yorumlar

havva BULUT

çok önemli haber halkta cok sevindi
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