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Otomotiv Tüm gözler bir anda yeni kasa Fiat Linea'ya çevrildi: Yeni karar Türkiye'ye duyuruldu! İşte gelen tüm yeni özellikler
Otomotiv

Tüm gözler bir anda yeni kasa Fiat Linea'ya çevrildi: Yeni karar Türkiye'ye duyuruldu! İşte gelen tüm yeni özellikler

Yeniakit Publisher
2023-09-18 22:17:00 -
Tüm gözler bir anda yeni kasa Fiat Linea'ya çevrildi: Yeni karar Türkiye'ye duyuruldu! İşte gelen tüm yeni özellikler

Egea'dan önce Türkiye'deki en popüler sedan model olan Linea efsanesi yenilenen kasasıyla geri dönüyor. İşte yeni kasa Linea'nın fiyatı ve özellikleri. Türkiye'nin gözdesi olmaya aday.

Egea’dan önce Türkiye’deki en popüler sedan model olan Linea efsanesi yenilenen kasasıyla geri dönüyor. İşte yeni kasa Linea’nın fiyatı ve diğer detaylar.

Bilindiği üzere Linea sonrasında Egea satışa sunulmuş ve yıllarca en çok satan sedan otomobil unvanını kimselere kaptırmamıştı. Şimdi ise Egea sonrasında sahne tekrardan Linea’nın.
Asında Fiat genel olarak sedan modellerini kasa değişimi yerine isim değişimi ile satışa sunuyor. Bu durum Siena’dan günümüze devam ediyor. Fakat Egea’dan sonra sahne tekrardan bir önceki neslin lideri Linea’nın olacak.

Linea bir süredir yenilenmiş kasası ile bazı ülkelerde satıştaydı. Önümüzdeki yıl yani 2024’te ise Linea tamamen yenilenmiş olan kasası ile Türkiye yollarında olacak.
Aslında Linea yeni kasasına 2019 yılında kavuşmuştu. Bu yıl ise bu kasa makyajlanacaktı. İşte Fiat Türkiye’ye direkt olarak bu makyajlı kasasını getirecek. Yeni kasa Linea 2024’ün başında ülkemizde satışa çıkacak.

Yeni kasa Linea şu anda bazı ülkelerde Cronos ismi ile satılmakta. Fakat Linea ismi ülkemizde daha bilinir olduğu için Fiat bu isimle devam kararı aldı. Peki yeni kasa Linea’nın Egea’dan farkları neler?

Yeni Linea, 2 benzinli bir de hibrit motor seçeneği ile gelecek. Benzinli ve hibirt motorlar hali hazırda Egea’da kullanılan motorlarla aynı teknolojileri kullanacak. Yani motor tarafında bizleri önemli bir yenilik beklemiyor.
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Multijet hayranları ise yeni Linea ile üzülecekler. Çünkü az yakan çok kaçan multijet motoru Fiat’ın yeni nesliyle birlikte tarihe karışacak.

Yeni kasa Linea’nın ülkemizde Egea ile aynı fiyattan satışa çıkacağı belirtiliyor. Yani herhangi bir zam söz konusu olmayacak. 2023 yılı Aralık ayında Egea’nın fiyatı neyse 2024 Ocak ayında yeni Linea’nın fiyatı da o olacak.

Elbette dip not olarak belirtelim. Şimdilik bu bilgiler sosyal medya dedikodularından ibaret. Dolayısıyla net bilgileri Fiat’tan resmi açıklama geldiğinde öğrenmiş olacağız.

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