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Gündem Tüm dünyanın gündemi olmuştu Yusuf Dikeç’in 90 yaşındaki annesi konuştu
Gündem

Tüm dünyanın gündemi olmuştu Yusuf Dikeç’in 90 yaşındaki annesi konuştu

Yeniakit Publisher
2024-08-04 08:50:00 -

Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı. Ardından ekipman kullanmadığı için tüm dünyada gündeme düşerek herkesin dikkatini çekmişti. Yusuf Dikeç'in annesi konuştu.

90 yaşındaki Hanife Dikeç, "Mutluyum, gururluyum. Oğlum yarışmadan sonra aradı, telefonla görüştük” diyerek sevincini ifade etti.

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