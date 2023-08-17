  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

WhatsApp bu özelliğine veda ediyor, tarih oluyor! Milyonlarca kişi şaşıp kalacak! İşte çok önemli o cevaplar

Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu

Cevaplar havada uçuşuyor! Galatasaray ve Beşiktaş arasında FETÖ kavgası

Gözler 22 Ağustos'ta! En düşük memur maaşı 33 bin lira olabilir!

Türkiye'de benzeri olmayan bomba keşif

Hiçbir ülkenin satmadığı malzemeyi Türkiye üretti! Savunma sanayii için çok önemli çok

Türkiye’dekinin yüzde 14’ünü karşılıyor! Stratejik ürün üretimine büyük darbe

Halk CHP'li belediyeden beton değil yeşil alan istiyor!

Türkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı tedirgin etti! Bir özelliğine şaşıp kaldılar: Tek düğme ile oluyor

Adeta muhteşem! Teröristlerin korkulu rüyası devrede
Spor Tüm dünya, herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor: 50 milyon Euro’luk para! Resmi görüşmeler için Türkiye'den hareket başladı
Spor

Tüm dünya, herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor: 50 milyon Euro’luk para! Resmi görüşmeler için Türkiye'den hareket başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-17 19:23:00 - 2023-08-17 19:26:10
Tüm dünya, herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor: 50 milyon Euro’luk para! Resmi görüşmeler için Türkiye'den hareket başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi geldi: Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Fenerbahçe, rakibi karşısında zorlansa da 2-1 galip ayrılmayı başardı. UEFA Konferans Ligi'nde de gruplara kalma mücadelesi veren Kanarya, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak kadrosunu Fred ve Cengiz Ünder ile tazeleyen sarı-lacivertliler, orta saha transferi için tüm dünyanın konuşacağı yıldız oyuncunun peşine düştü. Harekete geçildi: yapmaları an meselesi. Resmi görüşmeleri Manchester City ile başlayan Fenerbahçe, flaş bir transfere imza atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonu ikincilikle tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefini ortaya koydu.

Süper Lig şampiyonluğu adına oldukça etkileyici bir kadro kuran sarı-lacivertliler, son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i transfer etti.

Süper Lig'de sezonun ilk maçından da 2-1 galip ayrılan Kanarya, Konferans Ligi'ndeki mücadelesine de devam ediyor.Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin bir orta saha ve kaleci transferiyle nokta koyması bekleniyor.

TAM 50 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Yönetim, orta saha transferi için İsmail Kartal'ın Rade Krunic'e olan ilgisi nedeniyle bu transfere büyük önem veriyor.

sabah'a göre: Orta sahaya Fred sonrası bir dünya yıldızını daha getirmek isteyen Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızına gözünü dikti.Kalvin Phillips için Manchester City ile kiralık bir transfer için görüşmeler devam ediyor.Fenerbahçe, Rade Krunic'i sonuna kadar zorlayacak ancak istenen gelişme sağlanamazsa Phillips transferi için girişimlerine hız verilecek.İngiliz oyuncu geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla, 21 maça çıkıp skor katkısı verememişti.27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Leeds United'dan tam 50 milyon Euro'ya Manchester City'ye katılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KRUNIC İÇİN 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Rade Krunic için bu kez masaya 8 milyon Euro ile oturdu.Milan, halen Krunic'i göndermek istemiyor. Ancak Boşnak yıldız da Fenerbahçe'ye transfer olmak için Kırmızı-Siyahlılar'a yoğun baskı yapıyor.29 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu tavrı, Sarı-Lacivertliler'in elini fazlasıyla güçlendirmiş durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23