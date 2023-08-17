Tüm dünya, herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor: 50 milyon Euro’luk para! Resmi görüşmeler için Türkiye'den hareket başladı

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonu ikincilikle tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefini ortaya koydu.

Süper Lig şampiyonluğu adına oldukça etkileyici bir kadro kuran sarı-lacivertliler, son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i transfer etti.

Süper Lig'de sezonun ilk maçından da 2-1 galip ayrılan Kanarya, Konferans Ligi'ndeki mücadelesine de devam ediyor.Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin bir orta saha ve kaleci transferiyle nokta koyması bekleniyor.

TAM 50 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Yönetim, orta saha transferi için İsmail Kartal'ın Rade Krunic'e olan ilgisi nedeniyle bu transfere büyük önem veriyor.

sabah'a göre: Orta sahaya Fred sonrası bir dünya yıldızını daha getirmek isteyen Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızına gözünü dikti.Kalvin Phillips için Manchester City ile kiralık bir transfer için görüşmeler devam ediyor.Fenerbahçe, Rade Krunic'i sonuna kadar zorlayacak ancak istenen gelişme sağlanamazsa Phillips transferi için girişimlerine hız verilecek.İngiliz oyuncu geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla, 21 maça çıkıp skor katkısı verememişti.27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Leeds United'dan tam 50 milyon Euro'ya Manchester City'ye katılmıştı.

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KRUNIC İÇİN 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Rade Krunic için bu kez masaya 8 milyon Euro ile oturdu.Milan, halen Krunic'i göndermek istemiyor. Ancak Boşnak yıldız da Fenerbahçe'ye transfer olmak için Kırmızı-Siyahlılar'a yoğun baskı yapıyor.29 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu tavrı, Sarı-Lacivertliler'in elini fazlasıyla güçlendirmiş durumda.