Tüm değerleri ayaklar altında! Ahmet Davutoğlu bunu da yuttu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmit ziyareti kapsamında kentin CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti. Davutoğlu-Hürriyet görüşmesine ilişkin paylaşılan fotoğraf karesi, Hürriyet'in 2016 yılında Sare Davutoğlu ile Berat Albayrak'a yönelik çirkin hakaretini akıllara getirdi.
Yeniakit.com.tr
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti.
İkili görüşme sonrasında sıcak bir fotoğraf karesi paylaştı.
Siyasi hırsı gözünü kör etti!
Ahmet Davutoğlu'nun Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyareti, CHP'li Hürriyet'in yıllar önce Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu ile Berat Albayrak'a yönelik çirkin hakaretini akıllara getirdi.
2016 yılında dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak, AK Parti’nin 2. Olağanüstü Kongresi'nde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun eşinin elini sıkmamıştı. Bu olay medyada çok konuşulmuştu.
Bugün Davutoğlu'nu samimi bir şekilde ağırladığını duyuran Fatma Kaplan Hürriyet, Berat Albayrak’ın Sare Davutoğlu’nun elini uzatmasına karşılık vermediği fotoğrafı, Albayrak’ın daha eski bir tarihte ABD'li Susan Eisenhower'ın elini sıktığı fotoğrafla kıyaslayıp, şu çirkin ifadeleri kullanmıştı:
Bedenler abdestli olsa ne olur, beyinler cenabet olduktan sonra...!