Tüm cilt tipleri için gerginlik sağlayan aloe vera maskesi
Cildinizdeki gerginliği tekrar sağlamak için bu maske tarifini uygulamalısınız!23 Ağustos 2019 Cuma 16:24
Aloe vera, ciltteki birçok sorunu ortadan kaldırıyor. Bu maske içerisinde bulunan kakaoyla, gerginlik sağlarken, aloe veraylada hücrelerin yenilenmesini sağlıyor.
Aynı şekilde e vitamini ve salatalık suyuda, ferah ve güzel görünümlü bir cilt elde etmenize fırsat sunuyor.
Malzemeler
Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra, cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. 20-30 dakika kadar maskeyi bekletip, ovalayarak durulayın.
Dilerseniz peeling etkisini elde etmek için, içerisine bir miktar kahve telvesi ilave edebilirsiniz.
Maskeyi duruladıktan sonra, kuru ciltler nemlendirme yapabilirler. Fakat yağlı ciltlerin nemlendirici yerine gözenek sıkılaştırıcı sürmeleri daha fazla etki sağlayacaktır.
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