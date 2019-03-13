0553 313 94 23

"Tüm çalışmalar Manisalılara kesintisiz su için"

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın tamamına kesintisiz içme suyu temini için il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:42
"Tüm çalışmalar Manisalılara kesintisiz su için"

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu temininde kullanılan trafo, elektrik motoru, elektrik panosu ve pompaların termal kamera ile görüntülemesini yaparak, olası arızaların önceden tespit edilmesi ve önlenmesini sağladı.

 

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın tamamına kesintisiz içme suyu temini için il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından, içme suyu tesis ve depolarında kullanılan 600 adet pompa, 400 adet elektrik panosu ve 80 adet trafonun termal kamera ile görüntülemesini gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan bu işlem ile olası arızaların önceden tespit edilerek önlenmesi sayesinde,vatandaşa daha kesintisiz içme suyu sağlandı.



Vatandaşın susuz kalması önleniyor

 

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Manisalı hemşehrilerimizin içme ve kullanma suyu konusunda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları adına araştırma ve geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son teknoloji cihazlarımızla ilimiz genelindeki içme suyu sistemlerimizin bir nevi röntgenlerini çekerek, durum kontrolü yapıyoruz. Buralarda normal dışı bir durum söz konusu ise incelemelerini ve iyileştirme çalışmalarını yürütüyoruz. Böylelikle daha arıza oluşmadan, onun engellenmesini ve halkımızın susuz kalmasını önlüyoruz. Tüm çabamız daha kesintisiz içme suyu hizmeti sunabilmek adınadır” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:42
  1. Manisa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun durdurulması
    1. Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun..
    2. Zafer Çika'nın naaşı yakınlarına..
    3. Antalyaspor'da, Aytemiz Alanyaspor..
    4. Vestel ürettiği ürünün yüzde 80'ini..
    5. En fazla kazandıran yatırım fonları
    6. Süleyman Soylu: Bugün bana kızıyorlar..
    7. Yatırım fonu istatistikleri
    8. Esed rejimi Türkmendağı'nı vuruyor
    9. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık..
    10. Sakarya’nın en modern kütüphanesi açıldı
    11. Başkan Çiftçi, Büyükşehir’in 5 yılını..
    12. Karaköprü’de modern sağlıklı yaşam..
    13. Kayısı hırsızı jandarma tarafından..
    14. Antalyaspor’un milli gururu
    15. WhatsApp'tan flaş karar! O hesapların..
    16. Yücel İldiz: Kayba tahammülümüz yok
    17. Selçuklu’da 43 proje daha hayat bulacak
    18. Kilis Belediyesi 10 bin fidan dikecek
    19. Uçak kazası sonrası Etiyopya'dan flaş..
    20. Rektör Bağ ‘Tıp Bayramı’nı kutladı
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!