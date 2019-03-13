"Tüm çalışmalar Manisalılara kesintisiz su için"

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu temininde kullanılan trafo, elektrik motoru, elektrik panosu ve pompaların termal kamera ile görüntülemesini yaparak, olası arızaların önceden tespit edilmesi ve önlenmesini sağladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın tamamına kesintisiz içme suyu temini için il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından, içme suyu tesis ve depolarında kullanılan 600 adet pompa, 400 adet elektrik panosu ve 80 adet trafonun termal kamera ile görüntülemesini gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan bu işlem ile olası arızaların önceden tespit edilerek önlenmesi sayesinde,vatandaşa daha kesintisiz içme suyu sağlandı.







Vatandaşın susuz kalması önleniyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Manisalı hemşehrilerimizin içme ve kullanma suyu konusunda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları adına araştırma ve geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son teknoloji cihazlarımızla ilimiz genelindeki içme suyu sistemlerimizin bir nevi röntgenlerini çekerek, durum kontrolü yapıyoruz. Buralarda normal dışı bir durum söz konusu ise incelemelerini ve iyileştirme çalışmalarını yürütüyoruz. Böylelikle daha arıza oluşmadan, onun engellenmesini ve halkımızın susuz kalmasını önlüyoruz. Tüm çabamız daha kesintisiz içme suyu hizmeti sunabilmek adınadır” dedi.