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Ekonomi Tüm çalışanları ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi
Ekonomi

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 01:08:00 -
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Tüm çalışanların ücretlerinin brüt asgari ücret kısmı damga ve gelir vergisi istisnası getiriliyor.

Sahip oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları üretim tesisinden elde edilen elektrik enerjisi ihtiyaç fazlasının 20 kilovatsaate kadar satabilecekler.

Botaş’ın borçlarının Hazine görevlendirme bedeli alacaklarına mahsup edilerek terk edilmesi amaçlanıyor. Özel bütçeli idareler ile denetleyici ve düzenleyici kurumlarda gelir fazlası karşılığı ilgili idare bütçelerine eklenebilecektir.

Türkiye’de yerleşik Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefaret senetleri elektronik imzalı olarak düzenlenebilecek.

Belediyelerin toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere gelir desteği yapabilmesi sağlanıyor.

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