Tüm annelere dev müjde! Çalışan çalışmayan herkese ek ödeme!

Sosyal devlet kapsamında vatandaşlarının yanında olmaya devam eden Türkiye'den tüm annelere müjde geldi. PTT’den çalışan çalışmayan tüm annelere nakit destek ödemesi başlıyor. Başvuru yapan 3.700 TL ödeme alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan yeni nakit destek kampanyası tüm anneleri mutlu olacak. Söz konusu destek kapsamında çalışan çalışmayan tüm anneler başvuru yapmaları durumunda 3.700 TL’lik destek ödemesi alabilecek. Annelere yapılacak destek ödemelerinin başvuruları e-devlet aracılığı ile yapılacak.

ANNELERE 3700 TL EK ÖDEME

Aile Bakanlığı sosyal yardım programlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Annelere verilecek yeni yardım ödemesi ile ilgili de açıklama geldi. Başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru formunu dolduranlar PTT'den 3700 TL'lik nakit yardım alabilecek. Başvurular T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra e-devlet üzerinden yapılacak.

E-devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunan sosyal yardım başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde dolduranlar yardım ödemesini alabilecek.

ÖDEMELER PTT ÜZERİNDEN

Çalışan çalışmayan tüm annelere verilecek olan sosyal yardım ödemeleri PTT üzerinden yapılacak. Bir diğer seçenek ise Ziraat Bankası İBAN numarası verenler banka hesabı aracılığı ile ödeme alabilecek. Türkiye Cumhuriyeti olan, muhtaçlık şartlarını Taşıyan kişiler çalışan çalışmayan durumuna bakılmadan 3700 TL’lik destek ödemesi için başvuru yapabilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları başvuru için Gerekli araştırmayı tamamladıktan sonra uygun bulunan kişilere nakit destek ödemesini onaylayacak.

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