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Kadın - Aile Tulumba tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tulumba tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Çıtır çıtır kıvamıyla herkesin çok beğeneceği ev yapımı tulumba tatlısı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 19:27:00 - 2021-12-04 19:30:33
Tulumba tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Ev yapımı tulumba tatlısı tarifi

Yapımı için malzemeler

Hamuru için:

  • 2 su bardağı su
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 3 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı irmik
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Şerbeti için:
  • 3 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Kızartmak için:

  • Ayçiçeği yağı

Tulumba tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Tatlınızın şerbetiyle işe başlayın. Şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısın. Kıvamı koyulaşana kadar kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin. İçine limon suyunu da ilave edin ve ılınmaya bırakın. Şerbeti oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun. Tatlının hamuru için su, tereyağı, şeker ve tuzu ekleyip kaynatın. Unu eleyip kaynayan karışıma ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın. 4-5 dakika da kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Hamuru oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirip içine teker teker yumurtaları ekleyin. Yumurtaları mikser yardımıyla hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin ve yeniden 5 dakika kadar mikserle karıştırın. Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkın ve altını kısık ateşte açın. Nar gibi kızaran tulumbaları yağdan alıp soğuk şerbete atın ve 2-3 dakika bekletin. Kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edin. Afiyet olsun.

 

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