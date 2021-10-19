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Kadın - Aile Tulumba tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tulumba tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Çok meşhur bir Türk tatlısı olan tulumba tatlısı evde kolaylıkla nasıl yapılır.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 00:15:00 - 2021-10-19 00:18:36
Tulumba tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Çok meşhur bir Türk tatlısı olan tulumba tatlısı evde kolaylıkla nasıl yapılır. İşte kolay tarifi.

Hamuru için malzemeler;

    • 2 su bardağı su
    • 1 yemek kaşığı tereyağı
    • 1 çay kaşığı toz şeker
    • 3 yemek kaşığı irmik
    • Yarım çay kaşığı tuz
    • 3 adet yumurta
    • 2,5 su bardağı un
    • 1 yemek kaşığı limon suyu

    Şerbeti İçin;

    • 3 su bardağı şeker
    • 3 su bardağı su
    • 2 yemek kaşığı limon suyu
    • Ayçiçek yağı (kızartmak için)

Yapılışı

Tatlımıza ilk önce şerbetini yapmakla başlayacağız. Şeker ve suyu bir tencereye alıp 35 dakika koyu kıvam alana kadar kaynatalım. Limon suyunu ekleyip ılınmaya bırakın. Şerbetin tamamen soğumasını bekleyin veya buzdolabına kaldırın. Şerbet çok soğuk olması gerekiyor. Hamuru için; tencereye suyu, tereyağını, şekeri, tuzu ekleyin ve kaynatın. Unu eleyin ve kaynamış olan su karışımına birden ekleyin, tahta kaşıkla hemen ve bütün gücünüzle karıştırın ve ocağın ayarını kısın. 4-5 dakika hiç durmadan karıştırın ve hamuru bu şekilde pişirin. Hamuru soğuması için bırakın. Hamura yumurtaları teker teker hamura kırın ve mikser ile iyice karıştırın. Yumurtaları yedirdikten sonra, limon suyunu ve irmiği ekliyoruz, mikserle tekrar 5 dakika yüksek ayarda karıştırıyoruz. Yüksek ayarda yağı ısıtalım tulumbaları soğuk yağa sıktıktan sonra, yağın altını açın. Büyük bir bez sıkma torbasına yıldız uç takın   ve torbanın yarısına kadar hamuru ekleyin. Hamurdan istediğiniz boyutta yağa sıkın ve makas ile kesin. Yağın altını kısalım, ağır, çıtır ve içi pişmesi için. Kevgir yardımı ile ara sıra karıştırarak karamel renk alana kadar pişirelim. Pişen tulumbaları yağdan alıp hemen soğuk şerbete alın ve 3 dakika bekletin. Hamurunuz bitene kadar bu işlemi yapın. Tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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