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Tülay Kumaşçı nerede? Tülay Kumaşçı yakalandı mı?

Kamuoyunda Adnan Oktar ve bağlılarına yönelik operasyon yapıldı.Operasyonda Harun Yahya olarak da bilinen Adnan Oktar evinde gözaltına alındı. Ayrıca Oktar'ın kediciğim dediği İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı başta olmak üzere Serap Akıncıoğlu, Ayça Gökçaylar gibi önde gelen isimlerin firarda olduğu ortaya çıktı

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:07
Tülay Kumaşçı nerede? Tülay Kumaşçı yakalandı mı?

Kamuoyunda Adnan Oktar ve bağlılarına yönelik operasyon yapıldı.Operasyonda Harun Yahya olarak da bilinen Adnan Oktar evinde gözaltına alındı. Ayrıca Oktar'ın kediciğim dediği İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı başta olmak üzere Serap Akıncıoğlu, Ayça Gökçaylar gibi önde gelen isimlerin firarda olduğu ortaya çıktı

Adnan Oktar meteliksiz kaldı! Adnan Oktar'ın şirketlerine kayyum mu atandı?

Adnan Oktar ve müridlerine ilişkin gözaltı kararının yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları yer alıyor. 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan sahibi olduğu A9 TV'ye de yine operasyon gerçekleştirilmişti. Öte yandan Adnan Oktar'ın tüm mal varlıklarına el konulmuş, şirketlerine de kayyum atanmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:07
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