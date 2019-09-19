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Tül perde nasıl beyazlar?

Evlerimizi bir gelin edasıyla süsleyen ve zarafetiyle havasını değiştiren perdeler, renkleri açılmadığında can sıkıcı olabiliyor. Peki ama perde nasıl beyazlatılır? Perdeleri nasıl yıkamalı? Perdelerin kırışmaması için ne yapılmlaı? İşte bütün detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 15:56
Tül perde nasıl beyazlar?

Evlerimizi bir gelin edasıyla süsleyen ve zarafetiyle havasını değiştiren perdeler, renkleri açılmadığında can sıkıcı olabiliyor. Peki ama perde nasıl beyazlatılır? Perdeleri nasıl yıkamalı? Perdelerin kırışmaması için ne yapılmlaı? İşte bütün detaylar...

Perdelerin sararması olağan bir durumdur. Kumaşının kalitesine göre de değişkenlik gösterebilir. Bunun yanı sıra toz tutmadığı için sık sık yıkanmayan perdeler de mevcuttur. Fakat yıkanması gerektiğinde de dikkat edilmesi gereken bazı detayları olabilir. Perde aldığınız satıcıya mutlaka yıkama talimatlarını sorun. 

Perde yıkarken ne kullanılmalı?

Perdeleri beyazlatmak için birçok yöntem mevcut. Fakat perdeleriniz çok beyaz ve siz de aynı renginde kalmasını istiyorsanız, aşağıdaki yöntemleri deneyerek iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Bulaşık makinası kapsülü

perde nasıl beyazlatılır?

 Evet yanlış okumadınız bulaşık makinası kapsülüyle yıkadığınız perdeler ilk günkü gibi bembeyaz olacaktır. Perdeleriniz çok tozluysa ilk önce 30 derecede en kısa program ve en düşük devirde yıkayıp tozun arınmasını sağlayın. Ardından bulaşık makinası kapsülünü perdelerinizin arasına koyun. 40 derecede en fazla 600 devirde yıkayın. Islak şekilde asarak düzelmesini sağlayın. Bembeyaz perleriniz hazır.

Toz şeker

perde nasıl beyazlatılır?

 Yine aynı yöntemle tozlu perdeler için ön yıkama yapıp durulayın. Bu sefer çamaşır makinanızın deterjan gözüne 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ederek 40 derecede yıkayın. Bu yöntemde bembeyaz perdelerinizin olmasını sağlayacak.

Beyaz sabun rendesi

perde nasıl beyazlatılır?

 Katı banyo sabunlarını rendenizin kalın kısmıyla rendeleyin. Perdelerinizin içine 1 yemek kaığı ekleyin. 40 derecede yıkarken yarım saat sonra makinanızı beklemeye alın, ardından devam etmesini sağlayın. Bembeyaz pedeleriniz mis kokularıyla odalarınızı süslemeye hazır.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:56
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