Müslümanlar için huzur ve bereketin ayı olarak bilinen ramazan başladı. Evlere, sofralara huzur yağmaya başladı. Oruca niyetlenenler ise gün içerisinde tükürüklerini yutmaları durumunda oruçlarını kaza edip etmeyeceklerini araştırmaya başladı.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Tükürük yutmak orucu bozar mı? Balgam yutanın orucu bozulur mu?

Ramazan ayı içerisinde orucun hangi hallerde bozulabileceği konusunda bir hayli kafa karışıklığı yaşanıyor. Oruçluyken balgam ya da tükürük sorunuyla karşı karşıya kalanlar ise bu durumun oruçlarına bir zararı olup olmadığını araştırıyor.

Oruçluyken, ağız içinde olan ve genze gelen akıntıyı, balgamı, tükürüğü yutmak orucu bozmaz. Ancak Diyanet bilgilerine göre tükürüğü ağızda biriktirip yutmak oruçluya mekruhtur. Yani dince yasaklanmamış olmakla birlikte yapılmaması istenen davranıştır.

Balgam ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca zarar vermez. Balgam ağız içerisine gelirse mutlaka dışarı atmak gerekir. Temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor.