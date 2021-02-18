Tükürük köftesi tarifi | Tükürük köftesi nasıl yapılır?

Tükürük köftesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

600 gram kıyma (dana döş ve kuzu eti karışık olarak), 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 6 dilim bayat ekmek içi (ıslatılmış şekilde), 1 tane küçük boy kuru soğan, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon

Tükürük köftesi nasıl yapılır?

Öncelikle kabuk kısımlarını aldığınız bayat ekmeği suyla ıslatıp daha sonra yumuşaması için bir kenarda bekletmeniz gerekir.

Kuru soğanı çok küçük parçalar halinde doğrayın. Dana ve kuzu eti karışık orta yağlı kıymayı derin bir karıştırma kabına koyun.

Kıymayı, küçük parçalar halinde kesilmiş kuru soğan, ayçiçek yağı, tuz, karabiber ve kimyon ekleyerek karıştırmaya başlayın.

Suda beklettiğiniz bayat ekmek içinin suyunu tamamen sıktıktan sonra köfte harcına ilave edin. Tüm malzemelerini kattığınız köfte harcını 15-20 dakika kadar yoğurmanız gerekir.

Köfte harcı macun kıvamına geldikten sonra buzdolabında en az 40 dakika kadar dinlendirin. Ardından ceviz büyüklüğünde parçalara ayırmalısınız.

Elinizi suya batırdıktan sonra köftelere yassı şekli vermenin gerekir. Önceden yağlanıp kızdırılmış bir ızgara ya da tercihen döküm bir tavada arkalı önlü ters çevirerek yüksek ateşte pişirmeye başlayın.

Piyazlık doğranmış kuru soğan, maydanoz, acı biber ve domates dilimleriyle ekmek arası servis edebileceğiniz gibi porsiyon olarak da sunabilirsiniz. Afiyet olsun…