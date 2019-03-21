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Tüketiciyi yanıltan ambalajlı ürünlere sıkı denetim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, geçen yıl tüketiciyi korumak amacıyla 3 bin 339 hazır ambalajlı ürünün denetimini gerçekleştirirken, mevzuata aykırı bulunanlara 154 bin 356 lira ceza uygulandı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:02
Tüketiciyi yanıltan ambalajlı ürünlere sıkı denetim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, tüketiciyi korumak amacıyla geçen yıl 3 bin 339 hazır ambalajlı ürünün denetimi yapılırken, mevzuata aykırı bulunanlar için 154 bin 356 lira ceza uygulandı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, haksız rekabeti önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla bakanlık tarafından piyasadaki veya kullanımdaki ürünler, teknik düzenlemelere uygunluğu ve güvenliği açısından yoğun bir şekilde denetlendi.

Bu kapsamda, bakanlık tarafından ölçü ve ölçü aletleri, hazır ambalajlı mamuller ile petrol ve LPG piyasasına yönelik muayene ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

- Sayaçlardan taksimetrelere kadar denetim

Yasal metroloji alanında geçen yıl 1 milyon 315 bin 418 ölçü aleti denetlenirken, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 3 bin 830 ürün için toplam 4 milyon 219 bin 800 lira ceza uygulandı.

Tartı aletleri ürün grubunda 200 bin 479 denetim sonucu 1 milyon 285 bin 125 lira, sayaçlar ürün grubunda 705 bin 39 denetim sonunda 2 milyon 867 bin 443 lira ve taksimetre ürün grubunda 63 bin 180 denetim sonucu 67 bin 232 lira ceza verildi.

Bu dönemde, takograf cihazları ürün grubunda 282 bin 922, kütle ölçüleri grubunda 6 bin 506, akım ve gerilim ölçüm transformatörleri ürün grubunda 57 bin 44 ve diğer ölçü aletleri ürün grubunda 288 denetim gerçekleştirildi.

- 20 ilde çapraz denetim

Bakanlık, tüketiciyi yanıltan hazır ambalajlı ürünlere de sıkı denetim uyguladı. Bu kapsamda, hazır ambalajlı mamullerde toplam 3 bin 339 ürün denetlendi. Bu ürünlerin 3 bin 46'sı hazır ambalajlı gıda mamullerinden, 293'ü gıda dışı mamullerden oluştu.

Bu dönemde mevzuata aykırı olduğu tespit edilen hazır ambalajlı ürüne yönelik 154 bin 356 lira ceza uygulandı.

Hazır ambalajlı mamullere yönelik bakanlığın merkez teşkilatı koordinasyonunda, Manisa, Sakarya, Bursa, Batman, Mersin, Kocaeli, Ankara, Adıyaman, Mardin, Afyonkarahisar, Erzincan, Sivas, Hatay, Rize, Denizli, Malatya, Muğla, Kahramanmaraş, Uşak, Konya'nın aralarında bulunduğu 20 ilde üretici ve ithalatçı nezdinde çapraz denetimler gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar sonucu bin 386 firmada bin 398 ürün denetlenirken, 36 firmanın ürününde miktar eksikliği, 116 firmanın ürününde ise ambalaj üzerindeki yazı ve birim işaret bilgilerinin eksik ya da yanlış gösterildiği belirlendi.

Öte yandan, bakanlık, akaryakıt ve LPG piyasasında çapraz denetimler yaptı. Petrol piyasasında periyodik, ani, çapraz ve ihbar ya da şikayet denetimleri kapsamında 17 bin 31'i akaryakıt, 3 bin 507'si LPG olmak üzere toplam 20 bin 538 denetim gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:02
  1. Batman
  2. Uşak
  3. Sivas
  4. Sakarya
  5. Rize
  6. Muğla
  7. Mardin
  8. Kahramanmaraş
  9. Manisa
  10. Malatya
  11. Konya
  12. Kocaeli
  13. Mersin
  14. Hatay
  15. Erzincan
  16. Denizli
  17. Bursa
  18. Ankara
  19. Afyon
  20. Adıyaman
  21. 2018 Yılı Faaliyet Raporu
  22. denetimler
  23. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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