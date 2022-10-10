Tüketicinin hak arama yolları genişletildi

Bu hükümlerle tüketicinin hakem heyetlerinde yargı öncesi hak arama yolları genişletilerek kolaylaştırıldı. Ticaret Bakanlığı da bu noktada bilgilendirme dokümanı hazırladı.

Limit yenilendi

Dokümandan yapılan derlemeye göre hakem heyetleri, tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla görev yapıyor. Heyetlere başvuru sınırları, tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında belirleniyor. Bu kapsamda 2022 yılı için 1 Ekim’den itibaren 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe veya il hakem heyetlerine başvuru yapılması gerekiyor. Bu değer, daha önce 15 bin 430 lira olarak uygulanıyordu. 30 bin liranın üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması için ise dava şartı arabuluculuk müessesesine ve tüketici mahkemelerine başvuruyla olabiliyor. Elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor. Sözlü başvuru imkânı ise bulunmuyor. Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan belgelerle hakem heyetine verilmesiyle yapılıyor. Başvurularda, başvuru sahibinin adı, soyadı veya unvanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası gibi bilgilere yer verilmesi gerekiyor.

Yetkililer belirlendi

Tüketici hakem heyetleri illerde ticaret il müdürlükleri, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteriyor. Ne var ki her ilçede tüketici hakem heyeti bulunmuyor. Bu nedenle bazı tüketici hakem heyetlerinin yetki alanları daha geniş şekilde belirlendi. Bunların hakem heyeti bulunmayan ilçeleri de kapsayacak şekilde yetkilendirilmelerine karar verildi. İl merkezlerinde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturularak bir araya getirilmesiyle 211 tüketici hakem heyeti karar mercii olarak yetkilendirildi. Söz konusu 211 tüketici hakem heyetinin listesi de bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.