Tüketicilere önemli uyarı! Dökme, ambalajsız ürünlerden kaçının

BUĞRA KARDAN

Gıda hileleriyle ilgili yakınmalar artıyor. Taklit ve tağiş ürün üretip satışa sunan şirketlere öfke yağıyor. Toplumun önemli bölümünden bu art niyetli şirketlerin belirlenip ifşa edilmeleri talebi geliyor. Gıda mühendisleri ise her platformda denetimlerin arttırılması çağrısı yapıyor.

Denetimler iyileştirilmeli

Yeni Akit’e konuşan Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Gıda Komitesi Üyesi Nurten Sırma da “Denetimler niteli ve nicelik bakımından iyileştirilmeli. Denetimde yetkin, sahaya hakim personel kullanılmalı” dedi. Sırma, 7 bin denetçiden bin 300’ünün gıda mühendisi olduğuna işaret ederek, “Bu sayı arttırılmalı. Arttırılmalı ki denetimler ehil eller tarafından yapılsın, taklit ve tağşişin önüne geçilsin” ifadelerini kullandı.

Aman dikkat

Dünya gıda sektörünün büyüklüğünün 8.1 trilyon dolar olduğuna dikkat çeken Sırma, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gıda hilelerinden ötürü her yıl 100 milyar doların buhar oluyor. Tabii ülkemizde hilelere karşı gerekli önlemler alınıyor, 2012’den bu yana ifşaatlar yapılıyor. İfşaatlarla taklit ve tağşiş ürünler ortaya koyuluyor. Bilindiği üzere dünyada gıda tedarik zinciri kırılmış durumda. Bu kırılma, sıkıntılara sebep oluyor. Enflasyon yükseliyor. Gıda fiyatlarında, emtia bedellerinde keskin artışlar gözleniyor. Bu artışlar tüketicilerin alım güçlerini sınırlarken, bazı firmaları yanlış yollara sevk ediyor. Hileli gıdalar o kadar çok ki. Et döner bu anlamda önemli bir örnek. Dönere tek tırnaklı eti koyuluyor. Bu bir kenara zeytinyağına palm yağı karıştırılıyor. Zeytine de siyahlaşması için soda yahut hidrojen peroksit türü ürün atılıyor. Ezcümle enflasyonun yükseldiği, alım gücünün azaldığı ortamda taklit ve tağşiş artıyor.”

Kritik ikaz

Sırma, ambalajsız ürünlerden kaçınılması gerektiğini dile getirdi. Sırma, tüketicilere şöyle seslendi: “Dökme ürünleri tercih edilmemelidir. Denetimden geçmeyen bu ürünler risklidir. Ambalajlı ürün ise denetlenmektedir, kontrol edilmektedir. Paketlidir, markalıdır, güvenilirdir. Şu muhakkak ki kimlikli ve hüviyetli olan ambalajlı ürünün muhteviyatı bellidir. Örneğin paketli bir balın kim tarafından ne zaman üretildiği ve ne zamana kadar tüketileceği ortadadır.” ÜRETİCİLERE ÇAĞRI Sırma, dürüst üreticilere ise “Gıda güvenliğinin hayati önem arz ettiğini unutmayın. Kenetlenin ve hilecileri dışlayın. Art niyetli firmalara mal tedarik etmeyin” çağrısında bulundu.