Tüketiciler geçen yıl en çok ayıplı mal ve hizmetler konusunda sorun yaşadı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nda geçen yıl 476 bin 650 çağrıya cevap verilirken en çok şikayet ayıplı mal ve hizmetler ile mesafeli satışlar konularında geldi.

Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı", tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm yollarının sunulduğu ve uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirildiği çağrı merkezi uygulaması olarak hizmet veriyor.

Bu uygulamayla tüketicilerin kendilerine yönelik işlemler ve uygulamalardan doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda haklarını çekinmeden arayabilmeleri amaçlanıyor.

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile tüketiciler, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin yaşadığı sorunların yanı sıra insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında da bilgi alarak, yaşadıkları sorunları iletebiliyor. Bu hatla bilinçli bir tüketici profili oluşturulması da hedefleniyor.

Günde 1300 çağrı yanıtlanıyor

2021 yılında çağrı merkezinde hizmet veren 17 personel, 7 gün 24 saat çalışarak 476 bin 650 çağrıya cevap verdi. Çağrı merkezinde çalışan personel tarafından günde ortalama 1300 çağrı yanıtlanarak, tüketicilere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı.

Tüketici Danışma Hattı'na gelen çağrılarda yüzde 37,6 ile ilk sırada ayıplı mal ve hizmetler yer aldı. İkinci sırada yüzde 23 oranıyla mesafeli satışlar dikkati çekti.

Bu konuları, yüzde 13,4 ile abonelik sözleşmeleri, yüzde 10 ile sözleşmelerdeki haksız şartlar, yüzde 9 ile hakem heyetleri başvuru süreçleri ve yüzde 3 ile satış sonrası hizmetler izledi.