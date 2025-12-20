HABER MERKEZİ

Cesur, güçlü ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin en etkili medya kuruluşları arasında yer alan; inananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, bir başarıya daha imza attı. Kamuoyunun sesi olma misyonunu yıllardır kararlılıkla sürdüren Akit, bu duruşunun karşılığını bir kez daha prestijli bir ödülle aldı. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve tüketici talep ile tercihlerini gözeten kurumların teşvik edilmesini amaçlayan

Geleneksel Tüketici Ödülleri kapsamında, bu yılın “Tüketici Özel Ödülü” Akit Medya Grubu’na verildi. Ödüle, Akit Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan layık görüldü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda düzenlenen törende ödülü Murat Alan adına Akit TV Ankara Haber Müdürü Korhan Önder aldı. Ödül, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından takdim edilirken, törende kamu kurumları temsilcileri, akademisyenler ve davetliler de hazır bulundu.